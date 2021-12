Rosie Rivera rompe en llanto porque la llamaron ratera | VIDEO

Rosie Rivera, hermana de la conocida y extinta cantante de banda mexicana, Jenni Rivera, rompió en llanto luego de que fue acusada por una persona en la calle de ser una ratera, esto, derivado de la disputa que tienen sus sobrinos, en especial ‘Chiquis’ Rivera, por no entregarle cuentas claras sobre la fortuna de su madre.

En un video difundido en las redes sociales de Juan Rivera, Rosie Rivera se veía visiblemente afectada por las acusaciones de una persona que la vio en la calle y no la reconoció de lleno, sin embargo, al referirse a ella, le llamó ratera.

Más tarde, la propia Rosie difundió un par de videos a través de su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo de las personas que le han escrito para manifestarle su apoyo ante la situación tan bochornosa que vivió en las calles.

Al respecto, su hermano, Juan Rivera, indicó que lamentablemente el incidente afectó a su hermana, a su familia, e incluso dijo que si estuviera su hermana Jenni, también le habría parecido mal lo que sucedió.

“Uno ya no sabe a dónde puede llegar y como lo están viendo a uno, y han de pensar -nombre, estos han de ser unos rateros…imagínese usted, llegar y que el mesero diga que no la quiere atender porque es una ratera-“, dijo Juan Rivera.

Defenderá a su hermana

A pregunta expresa por uno de los conductores del programa “De primera mano”, sobre si había un acercamiento con los hijos de su extinta hermana, él hermano mayor de los Rivera, indicó que no hay señalamientos sobre él o sobre su familia.

“No sé, es sumamente difícil, no entiendo porque, si hubieran querido ya lo hubieran hecho, me han dicho unos cuantos de ellos”, y reafirmó con lo siguiente.

“Ellos saben que no les falta nada, ellos saben que no les robamos, que Rosie busque su destino y si no le va bien, para eso tiene a su familia, no podemos seguir porque estamos atados a un caso legal que es una vergüenza para la familia”.

“Mi hermanita va a estar bien, va a salir bien de esta y haré todo lo posible para defender a mi hermana al igual que lo hice con Jenni y más cuando sé que todo está al cien por ciento que todo está bien y claro”.

