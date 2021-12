Chiquis Rivera ataca a sus tíos: no le han entregado cuentas de la fortuna de su madre

Hoy, jueves 9 de diciembre, se cumplieron 9 años del trágico accidente aéreo cerca de Nuevo León que acabó con la vida de Jenni Rivera. Sus familiares y amigos la han recordado con mucho cariño, pero incluso después de la muerte, el escándalo persigue a “la mariposa de barrio”. Y es que sus hijos “Chiquis” y Johnny Lopez están peleados con sus tíos porque los acusan de una mala administración de la fortuna de su madre.

Para entender el pleito hay que saber que Jenni desheredó a “Chiquis”, pues aseguraba que su hija tuvo un amorío con Esteban Loaiza, quien fuera el esposo de la intérprete en ese entonces. Incluso, durante su último concierto, se vio a una Jenni Rivera devastada al cantar “Paloma negra”, canción que dedicó a "Chiquis" .

Es por eso que Jenni no le dejó nada a su hija mayor y toda su fortuna pasó a manos de sus familiares; fue Rosie Rivera, su hermana, quien quedó como la encargada de administrar la herencia hasta que los hijos tengan edad suficiente para administrar el dinero, algo que pasará con Johnny el próximo febrero.

La polémica la ha perseguido hasta en la muerte. Foto: Especial.

¿Por qué se pelean “Chiquis” y su familia?

Recientemente "Chiquis" habló en su podcast “Chiquis and Chill” sobre lo sucedido con su madre y además aseguró que está peleada con su familia porque no han entregado cuentas claras de la fortuna de su madre, además de que no entiende algunas reacciones que han tenido respecto a este tema, por lo que se ha distanciado hasta de su abuela.

Y se ha especulado tanto con el dinero de Jenni, que quizás el único que no tiene la mira puesta sobre la fortuna es Lupillo Rivera. En tanto, Rosie Rivera es la encargada de administrar la herencia, pero su “mal manejo” ha hecho que Juan Rivera, otro hermano de Jenni, y Johnny, su hijo y quien aún es menor de edad en Estados Unidos, estén involucrados en la pelea por el dinero.

Se dice que Jenni Rivera tenía una fortuna de 25 millones de dólares, pero la revista Forbes señala que durante estos nueve años su dinero creció con 18 millones de dólares más, por lo que se estaría hablando de 33 millones de dólares en disputa.

