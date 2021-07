Hermana de Jenni Rivera se queda sin trabajo y ahora busca ser actriz

Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, lleva años dedicándose a administrar empresas y manejar los negocios que dejó su madre, pero recientemente aseguró que la exposición en los medios de comunicación no le importaban ni le quitaba el sueño; ahora, sorprendió a todos al anunciar que pretende incursionar en la actuación.

Por medio de su cuenta de Instagram, Rosie anunció que está en busca de su trabajo tras renunciar a ser albacea de la herencia de su hermana y publicó parte de un casting que hizo para una novela, pero no dio detalles para cual y si es un proyecto en México o Estados Unidos. "Abel me ayudó a grabar este Self tape y esperemos que sea lo que Dios decida”, escribió en la descripción del video.

Rosie tiene 40 años y sólo se dedicaba a ser empresaria. Foto: Especial.

¿Todas las Rivera tienen talento para el medio artístico?

La empresario mencionó que respeta la profesión de los actores y los admira por su trabajo, así que no estaba dispuesta a aceptar encarnar un personaje sin antes prepararse bien, por lo que ha empezado a tomar clases de actuación y así desempeñarse mejor en este arte que le ha interesado toda su vida. Ella está segura de que tiene talento y podrá incursionar satisfactoriamente en esa área del entretenimiento.

Se sabe que Rosie y su esposo incluso hablaron de la posibilidad de mudarse a Miami por algunos meses para poder trabajar tranquilamente en las grabaciones si es que le dan el papel. Muchas personas le escribieron mensajes de apoyo, pero hubo quienes la criticaron por no querer hablar del pleito que trae con la Chiquis Rivera y la auditoría a las empresas de Jenni, que ella manejaba.

¿Qué es lo que ocurre entre Rosie y Chiquis Rivera?

En la actualidad, Rosie está siendo sometida a una auditoría auspiciada por sus propios sobrinos, quienes creen que manejó mal el dinero de su mamá. Al respecto ella no quiso hablar con la prensa y hasta llegó a decir que le causaba ansiedad confrontarse con medios de comunicación, razón por la cual la criticaron en esta ocasión. Algunas personas también la cuestionaron por pretender pertenecer al mundo artístico cuando ella había dicho que no le gustaba la forma en que esa área del entretenimiento la alejaba de su familia y de sus sueños de ser escritora.

msb