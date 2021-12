¿Es un grinch? Esta es la razón por la que Natalia Téllez odia la Navidad

La Navidad es una celebración que muchas personas esperan con ansias, pues en varias ocasiones, es la oportunidad que tienen de reunirse y convivir, por ello suele ser una fiesta de gran alegría y gozo.

Pero en ciertas ocasiones, algunas personas no están de acuerdo con que todo es felicidad y alegría, pues Natalia Téllez ha señalado que la Navidad no es una celebración que le agrade del todo.

Esto sucedió en el más reciente programa de Netas Divinas, que conducen Paola Rojas, Consuelo Duval, Daniela Magun y Natalia Téllez, en donde ésta última señaló que en estas fechas muchas personas llegan a desilusionarse.

“Lo que siento es que la Navidad, a mi no me encanta porque tienes muchas expectativas y porque la gente luego se pelea”, dijo en referencia al tema de la celebración de las fiestas decembrina, pues a la par de sus amigas y conductoras piensa que la gente espera mucho de estos días pero en ciertas ocasiones no se da como uno espera.

Natalia Téllez, que en uno meses dará a luz a una hermosa bebé, indicó también que desde niña ella tenía ciertas ideas sobre cómo iba a transcurrir la celebración

Uno cree que va a ser un día mágico y esa expectativa arruina el día y si la gente gasta mucho, engorda mucho, por eso no hay que esperar tanto.

Su hija no conocerá a Santa Claus

En el primer trimestre del 2022, se espera que nazca la hija de Natalia y su esposo Antonio, que se llamará Emilia y todo cambiará mucho en la vida de la conductora y actriz, pero una cosa que dejó muy en claro en relación al tema de las fiestas decembrina, es que ella no va a fomentar la creencia en Santa Claus.

En el programa, dijo que ella no creció con la tradición de creer en el también llamado Papá Noel, pues en su familia no celebraban como tal.

Me van a odiar mucho, por que yo crecí con la tradición de Santa Claus y yo no le voy a a decir de Santa Claus a Emilia

Pero sus amigas, en especial la periodista Paola Rojas, dijeron que ellas se encargarán de que la niña tenga esa costumbre y tradición, aunque Daniela Magún señaló que en lo que ella no está de acuerdo, es en que los niños le agradezcan a otra personas cuando todos los padres son los que hicieron el verdadero esfuerzo.

Yo estoy de acuerdo con Natalia, te voy a decir porque, los papás, todos, ahí vamos rifandola, trabajando todo el año, comprando los regalos, envolviendolos, poniéndolos a abajo del árbol, para que el niño esté agradecido con un señor gordo del Polo Norte

