Consuelo Duval revela cómo cachó que su ex la engañaba

El engaño y la infidelidad pueden destruir una relación, pues un simple desliz o el querer mantener en secreto una relación cuando se está en otra a la vez, podría llegar a salir a la luz de la por forma.

Al menos esto fue lo que le paso a la conductora Consuelo Duval, pues de una forma muy peculiar descubrió que su ex la engañaba con otra mujer, pues incluso dijo que quiso conocer a la competencia.

Todo ocurrió en el programa de Netas Divinas, en donde comparte créditos con Natalia Téllez, Daniela Magun y Paola Rojas, donde la voz Ángela pidió que todas dieran tips de cómo saber si te ponen el cuerno.

Consuelo fue la primera en alzar la mano para decir que ella descubrió una foto en donde su ex pareja estaba muy abrazado de otra mujer cuando aún compartían una relación.

Estaba yo todavía casada con el papá de mis hijos y de repente vi que, ya nos estábamos medio separando y todo, vi que le llegó una invitación para la boda de su mejor amigo y dije pues me va a invitar ¿no?

Pero Consuelo Duval se quedó sin asistir al evento, pero en redes sociales vio que el papa de sus hijos había ido con una modelo y ella se propuso conocerla, pero con una identidad falsa.

Fue el evento y no supe nada y me entero que llevó a una mujer a la boda y doy con la mujer, di con ella, una modelo de alta costura, y le dije a mi hermana la voy a conocer. Entonces yo ta empezaba ahí a ser famosilla, me puse pupilentes y la chin#$%&.

Entonces le hablé y le dije que estábamos haciendo un casting y nosotros te vimos en la boda y a nosotros nos gustaste mucho. Te vimos ahí en tu perfil.

Acotó que ella también se hizo pasar por una mujer a la espera del llamado casting, pero ella nunca la reconoció e incluso se llegó a sentar junto a ella, donde incluso descubrió que su ex repuso un tierno sobrenombre.

Le ¿tú también vienes para el casting? sí, oye ¿no eres tú la novia de Ariel? Sí, te dice espera ¿cómo te dice? me dice Ranita, y yo hay que padre.

Dijo que después inventó que el casting ya se había terminado, pero antes de despedirse de ella se tomaron una foto juntas que después le mostró a su, todavía, esposo.

Llego a mi casa, me acuesto, llegó el hombre se sienta y le digo, ay tu a mi nunca me has dicho ranita, y le dije sino porque tienen una novia Ranita, ella (mostrándole la foto) ¿ella es tu ranita?

Finalizó su historia diciendo que su ex explotó en irá, pero ella lo que hizo fue correrlo de su casa “y se fué”.

