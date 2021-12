El director Manolo Caro revela con qué actor le hubiera gustado casarse

Uno de los directores del cine mexicano más reconocidos no solo en nuestro país sino en todo el mundo, sin duda alguna es Manolo Caro quien nos ha regalado historias magníficas tanto en formato de película como en series, no por nada todos los actores desean trabajar a su lado.

Seguramente has disfrutado su trabajo pues en Netflix están disponibles series y películas que ha dirigido este genio del entretenimiento, tales como “La casa de las flores” la serie y película, “Alguien tiene que morir”, y algunas películas como “La vida inmoral de la pareja ideal”, “Perfectos desconocidos”, “Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando” y “Amor de mis amores”, entre muchas otras más.

Algunos de los actores que han trabajado a lado de Manolo Caro han participado en uno o más proyectos de los que anteriormente te nombramos y aunque mucho se ha rumoreado sobre que el director ha sostenido algunos romances con sus protagonistas, es el mismo Manolo Caro quien aclaró esto.

Fue en entrevista con Adela Micha para “La Saga” en donde el director de películas y series aclaró si es que ha tenido romances con algunos de los actores con los que ha trabajado pero sobre todo reveló con quién le gustaría casarse.

Foto: Ig @manolocaro

Durante su plática con Adela Micha, Manolo pidió a la gente que los estaba viendo mandar sus preguntas pues iba a contestar todas, entre ellas hubo una en la que cuestionaron al director sobre quién de todos los actores con los que ha trabajado es su "crush".

Ante esto, Manolo reveló que ya estaba medio borracho pues había estado tomando mezcal durante la entrevista, pero que le fascinaba estarlo pues a veces es bueno estar borracho, por lo que sus respuestas fueron más desinhibidas que nunca.

Por lo que abiertamente habló de si hubiera tenido un romance con Sebastián Yatra, a quien considera un hombre muy guapo pero definitivamente el hombre con el que se hubiera casado es Juan Pablo Medina a quien conocen como “Chespi”.

“Si yo me hubiera casado con uno de mis actores me hubiera casado con Chespi, Chespi me hubiera casado contigo…no no me hubiera casado con Chespi porque hubiera sido muy infiel, Chespi es cabrón”.Dijo Manolo Caro