Rafael Amaya NO le ha cerrado la puerta a participar en "El señor de los cielos"

Luego de desaparecer abruptamente de la televisión y las redes en el 2019, el actor mexicano, Rafael Amaya, continúa enfocado en su recuperación tras el problema de adicciones que ha afrontado, con miras a volver al medio artístico después de concluir su programa de rehabilitación en la clínica Baja del Sol, propiedad del expugilista Julio César Chávez en Culiacán, Sinaloa.

Cabe recordar que Rafael Amaya reapareció públicamente para brindar una sincera entrevista a la Revista People en Español, donde confesó: “He cambiado muchas cosas, vamos envejeciendo día a día y vas cambiando tu forma de pensar, de ver las cosas. Es el día a día, solo por hoy. Siempre hay demonios y ángeles, pero tú decides. Y del pasado… ya pasó. No tengo poder sobre eso. Del futuro, no tengo poder sobre eso… sólo del presente”.

Sincero con el mal que lo aqueja y reconociendo los excesos del pasado, Rafael Amaya manifestó ser afortunado por tener una nueva oportunidad para mejorar su vida.

“Antes no me podía divertir sin alcohol [y otros excesos], sin la fiesta. Hay gente incluso que he vuelto a ver, y sin beber alcohol ya no tenemos nada de qué hablar. Digo: 'Gracias, ¡gracias Dios mío!, por darme esta oportunidad de volver a ver a esta persona y darme cuenta. Son cosas buenas, positivas, que vas viendo en la vida y que dices: ‘¡perfecto!’”.