Caso Octavio Ocaña: Policía señala que "sí volaron al morro" y exprometida se defiende de ataques; detalles hoy 9 de noviembre

El caso de Octavio Ocaña sigue provocando más dudas que respuestas, pues este martes 9 de noviembre surgieron nuevos audios de presuntos policías, ofrecieron una recompensa en redes sociales para saber el paradero de una uniformada y hasta su exprometida se defendió de ataques de parte de internautas.

Incluso, la Legislatura del Estado de México utilizó la tribuna para pedir que se revisen los protocolos de seguridad que se usaron al momento de la persecución.

Cabe señalar que, de acuerdo con los reportes de la Fiscalía General del Estado de México (FGEM), Octavio Ocaña se habría disparado el mismo provocando su muerte.

Nuevos audios

El nuevo audio que circuló en redes sociales vincula a dos presuntos policías que platican sobre sus teorías acerca de la muerte del joven actor.

Hasta el momento se desconoce la veracidad del material, pero varios puntos expuestos ponen en duda las versiones de las autoridades.

"Oye, así de compas, acá entre nos, ¿tus compañeros sí volaron al morro ese de Vecinos, verdad? Se les fue el pedo, sintieron que era la mera mafia y lo tenían que volar", menciona una primera voz en el audio.

Tiempo después, se escucha una segunda voz asegurando que Octavio Ocaña acudió a un punto a comprar drogas.

En otra parte del material se escucha decir al presunto policía que los acompañantes de Octavio Ocaña al momento de la persecución no eran sus amigos, sino sus "dealers", quienes supuestamente le habrían pedido al actor no detenerse pues al interior del vehículo llevaban "merca".

"Esa pistola es de cargo, es que a mi me corrieron, que cuando se armó el desmadre, que no se quería parar, lo bajaron y el poli que lo estaba amenazando se le salió un tiro y lo rajó porque la gorra no trae ningún hoyo, entonces se la han de haber puesto después", concluye los audios.

Exprometida se defiende

Nerea Godínez, exprometida de Octavio Ocaña, salió a defenderse en redes sociales tras los ataques de los ha sido víctima. Incluso, dejó en claro que ella no tiene nada que ver con la muerte de "Benito Rivers".

Desde la cuenta de Instagram @elgatovidente se dio a conocer que Godínez es una persona "inestable" que tiene amistades peligrosas (posibles miembros del crimen organizado) en donde Ocaña habría tenido una relación también.

Ahora, la teoría que se maneja en redes sociales es que "Benito" habría tenido una reunión con estas personas, pero un desacuerdo pudo haber propiciado su muerte, la cual está envuelta en un misterio que aún se sigue investigando.

SEGUIR LEYENDO

