Difunden NUEVO AUDIO de policías hablando de Octavio Ocaña: "Tus compañeros sí volaron al morro ese de "Vecinos"

La muerte de Octavio Ocaña, actor que interpretaba a "Benito Rivers" en la serie Vecinos, sigue envuelta en misterio y nuevas teorías han surgido para explicar los hechos.

Y es que este martes 9 de noviembre se difundió un nuevo audio donde se escucha a presuntos policías hablar sobre el joven artista.

Hasta el momento se desconoce la veracidad del material, pero se escuchan las teorías de los supuestos uniformados sobre la muerte del actor.

Qué dicen los audios

"Oye, así de compas, acá entre nos, ¿tus compañeros sí volaron al morro ese de Vecinos, verdad? Se les fue el pedo, sintieron que era la mera mafia y lo tenían que volar", menciona una primera voz en el audio.

Tiempo después, se escucha una segunda voz asegurando que Octavio Ocaña acudió a un punto a comprar drogas. "Le comento a mi mujer que esa colonia está bien culera y ese wey entró en una camioneta y no lo rentearon, entonces había de dos, o conocía al bueno del lugar o era buen cliente o ese día se aventó a lo loco".

En otra parte del material se escucha decir al presunto policía que los acompañantes de Octavio Ocaña al momento de la persecución no eran sus amigos, sino sus "dealers", quienes supuestamente le habrían pedido al actor no detenerse pues al interior del vehículo llevaban "merca".

"Esa pistola es de cargo, es que a mi me corrieron, que cuando se armó el desmadre, que no se quería parar, lo bajaron y el poli que lo estaba amenazando se le salió un tiro y lo rajó porque la gorra no trae ningún hoyo, entonces se la han de haber puesto después", concluye los audios.

