Narcos México: Este es el actor de VECINOS que aparece en la tercera temporada de la serie de Netflix

Fue el pasado viernes 5 de noviembre que la tercera y última temporada de “Narcos México” se estrenó a través del gigante del streaming Netflix, en esta edición para los seguidores de esta historia podrán ser testigos de un salto en la historia pues se tocarán los temas centrales de la década de los 90 en México.

Debido a lo anterior, algunos personajes como el que interpretó Diego Luna y Tenoch Huerta no aparecen, y otros más se agregaron a esta temporada como el que está a cargo de Bad Bunny, Alberto Guerra, Luis Gerardo Méndez, entre muchos otros.

El actor de vecinos que es parte de “Narcos México 3”

Además de los actores antes mencionados uno de los histriones que también se agregó a esta historia es a alguien que hemos visto a lo largo de algunas temporadas de la serie de comedia “Vecinos”.

Este actor compartió set con el fallecido Octavio Ocaña quien perdió la vida luego de una persecución policiaca en el Estado de México el pasado 29 de octubre.

Se trata nada más y nada menos que de Markin López quien en “Vecinos” se ha encargado de dar vida a “Rocko” esposo de Alejandra López Pérez por lo que es yerno de Magdalena y Arturo los pobres que se creen ricos de la vecindad.

IG: @mknlopez

Sin embargo, Markin también actuó en la serie “Club de Cuervos” quién se robó el corazón para todos aquellos que siguieron la historia del club de Nuevo Toledo pues interpretó a “El zombie”.

Fue justamente, en la serie con temática de fútbol que trabajó a lado de Luis Gerardo Mendez con quien en “Narcos México” repite mancuerna.

IG: @mknlopez

El policía corrupto

Si no has visto la tercera temporada de Narcos México es mejor que no continues leyendo pues podrías ser víctima de algunos spoilers.

Una vez que se hizo la advertencia sobre los spoilers, te contaremos brevemente sobre “Rogelio” (Markin López) el policía que trabaja en Juárez y que es “parejita” de Víctor Tapia (Luis Gerardo Méndez), ambos policías buscan nuevas formas de generar más dinero aunque no sean las más correctas.

Foto: IG @luisgerardom

Rogelio, personaje interpretado por Markin López decide trabajar para Vicente Carrillo Fuentes, el hermano y mano derecha de Amado Carrillo mejor conocido como “El Señor de los Cielos”.

