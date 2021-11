Dramas coreanos que necesitas ver para superar a tu ex que te harán llorar sin parar

¿Cuáles son las mejores series para ver? A raíz de la pandemia, las plataformas de streaming y sitios para ver películas y series se convirtieron en la mejor forma de entretenimiento. Los estrenos del 2021, novelas y hasta los doramas coreanos fueron todo un fenómeno.



La magia del cine nos permite identificarnos con sus tramas y la historia de los personajes, ya que algunas veces se retratan casos de la vida real o situaciones que alguna vez hemos sufrido.

Los dramas coreanos suelen exagerar las situaciones de comedia, tristeza y los momentos más absurdos de la vida. Estas series de Asia han sido muy populares desde la primera década de los 2000, desde entonces han llegado a México gracias a Netflix u otros sitios de streaming donde puedes verlas con subtítulos o completamente en español. Checa las recomendaciones de esta semana y supera tu ruptura amorosa con los mejores doramas de romance que te harán llorar.

Doramas para superar a tu ex

Your House Helper

Drama coreano para ver en Viki. La trama sigue la vida de Kim Ji Woon, un joven que se alejó de sus seres queridos y renunció a su trabajo para convertirse en un amo de llaves. A pesar de que tiene una personalidad tosca, el orden se convierte en una especie de terapia para él.



Esta historia es ideal para superar una ruptura amorosa ya que el protagonista aprende a lidiar con el caos de la vida a través del orden

Love Alarm

Dorama de Netflix protagonizado por Song Kang. La trama es ideal para superar una ruptura amorosa, pero te hará llorar sin parar, ya que la historia sigue la vida de Kim Jojo, una joven que perdió a sus padres y sufre el maltrato de su prima y tía.



A pesar de tener novio, no es una gran fan de la aplicación de moda llamada "Love Alarm", pero todo cambia con la llegada de Sun Oh, un nuevo estudiante que se enamora de ella a pesar de que su mejor amigo también tiene sentimientos por la chica. La historia se divide en dos temporadas, donde vivirás una ruptura, un reencuentro y una nueva oportunidad en el amor.

You Who Forgot Poetry

Dorama coreano que sigue la vida de Ye Jae Wook, una fisioterapeuta que ha trabajado por 3 años, pero en realidad soñaba con ser una poeta. Shin Min Ho es un aprendiz que no logró entrar a la carrera de medicina y no está interesado en la terapia física. La trama se centra en el primer amor de la protagonista, con quien se reencuentra en el hospital y está vez el enamorado resulta ser Min Ho.



En cada episodio, se narra un poema que te ayudará a superar una ruptura amorosa o te subirá el ánimo, ya que muestra el amor no correspondido y los sentimientos verdaderos que te darán esperanza.

