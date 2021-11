Aracely Arámbula despide a Enrique Rocha con un emotivo mensaje

La actriz Aracely Arámbula compartió una serie de momentos que compartió con Enrique Rocha, quien falleció el domingo 7 de septiembre, a los 79 años. El lamentable deceso, según lo informado, fue muerte natural.

“Tus abrazos siempre estarán en mi corazón […] voy a recordarte siempre con esa alegría tan bonita que tenías por la vida”, indicó la también cantante y añadió que extrañará los consejos de “papá Rocha”. En conjunto con su mensaje compartió una serie de fotografías con el actor con lo cual recordó las diferentes producciones televisivas en las que trabajaron juntos.

Arámbula, de 46 años, entre las anécdotas que compartió con sus seguidores de Instagram fue que en un escena en la telenovela de la Vías del Amor, la cual protagonizó la originaria de Chihuahua, el actor le pidió que le diera “una de mis lágrimas para su escena de villano arrepentido”.

Le agradeció “las millones de risas y por ser mi papá en tres telenovelas, siempre te dije y no me quede con ganas de decirte cuánto te quiero y te quiero por siempre. Porque el amor jamás muere, buen viaje, mi adoradísimo papá Rocha. Te amo”.

Despedida de Juan Ferrara

El actor Juan Ferrara refirió que Enrique falleció por casus naturales y que tuvo la muerte de los justos.

“Lo que me decía Emilio Cárdenas, un amigo entrañable, me dijo que él (Enrique Rocha) se acostó para ver al día siguiente la carrera, le gustaban mucho los deportes, y que ya no se despertó. O sea, tuvo lo que le llaman la muerte de los justos. Falleció dormido, sin dolores, sin pasar malos ratos. Fue muy inesperado” , indicó Ferrara en entrevista para el programa Hoy.

Relató que la forma en la que se enteró lo llevó a pensar que se trataba de una broma, porque le solicitaron una palabras para Enrique Rocha. “Pensé que era una broma en un principio, claro. Fue un susto horrible, ya cuando me enteré”.

