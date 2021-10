“Se van a meter con la patrona”, la amenaza de Aracely Arámbula tras su altercado con la prensa: VIDEO

Hace unos días, Aracely Arámbula tuvo un fuerte altercado con un grupo de reporteros en Los Ángeles, California, debido a que los representantes de los medios abrieron su camioneta con el único objetivo de poder tomar una fotografía de uno de sus hijos, por lo que, a más de una semana del incidente, la cantante y actriz habló por primera vez de lo ocurrido con los periodistas de espectáculos a quienes les mandó una fuerte advertencia.

Fue a través de un video publicado en las redes sociales de la ex pareja de Luis Miguel donde la actriz se dejó ver con su amigo, el también actor, Diego Shoening, y con su abogado, Guillermo Pous, quien fue el que dio pie para hablar sobre el altercado.

“La Chule” presumió su amistad con Diego Shoening, la cual, surgió desde que trabajaron en la telenovela “Soñadoras”, posteriormente, se refirió a su abogado y expresó “Agárrense, aquí con Guillermo porque ¡híjole! Hemos platicado tantas cosas”, sin embargo, no dio más detalles, pero no contaba con que Pous Fernández se referiría al tema al decir “no abran puertas que no deban”, por lo que la Aracely Arámbula aprovechó para respaldar a su representante legal y mandó una amenaza.

“Exacto, exacto, porque se van a meter con la patrona, con la dueña y con más” dijo la madre de los hijos de Luis Miguel, quien todavía no ha decidido si procederá legalmente en contra de la periodista que abrió su camioneta, según informó el también periodista Gustavo Adolfo Infante.

Acusan a Aracely Arámbula de robo

La periodista de espectáculos, Nelssie Carrillo, fue una de las implicadas en este altercado con Aracely Arámbula, pues habría obtenido algunas imágenes del rostro de los hijos de Luis Miguel, sin embargo, señaló que “La Chule” fue cómplice de un robo pues asegura que personal de seguridad de la actriz le quitó su celular para borrar las fotos por lo que fue una clara de violación a la propiedad privada, además, señaló que la ex pareja de “El Sol”, trató de entretenerla para que su personal borrara dichas fotos.

Por otra parte, Guillermo Pous habría señalado a María Hurtado, reportera de “El Gordo y la Flaca”, como la responsable de haber abierto la puerta de la camioneta, incluso, se revelaron nuevas grabaciones del incidente, sin embargo, el representante legal de “La Chule” no indicó si tienen planeado proceder legalmente contra las reporteras, por lo que se espera que sea en los siguientes días cuando informen si llevarán el caso a los tribunales o no.

Cabe mencionar que, hasta ahora, el representante legal de Aracely Arámbula solo emitió un comunicado en el que señaló que no se deben exceder los límites de la vida privada bajo el argumento de libertad de expresión, además señaló que este tipo de situaciones podrían poner en riesgo la estabilidad emocional de los hijos de la famosa ex pareja, además, señaló que pedir respeto a la privacidad de los menores no es ningún tipo de censura.

