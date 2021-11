“Los torturaron hasta que se cansaron”, asegura papá de Octavio Ocaña sobre los acompañantes de “Benito”

La trágica muerte de Octavio Ocaña, el entrañable “Benito Rivers” de “Vecinos”, sigue estando en el centro de la conversación debido a que aún quedan muchas interrogantes en torno a la versión oficial de las autoridades pues el padre del joven actor, Octavio Pérez, aseguró que los policías dejaron morir a su hijo y, por si fuera poco, señaló que los acompañantes de su hijo fueron brutalmente torturados para que firmaran declaraciones falsas.

Fue durante una entrevista para “Sale el Sol” donde el padre de Octavio Ocaña detalló que su yerno le dio la noticia de la muerte de su hijo alrededor de las 23:00 horas del pasado viernes 29 de octubre y mencionó que estaba en Campeche junto a su esposa por lo que tuvieron que trasladarse en avión para llegar lo más rápido posible a las instalaciones de la Fiscalía para reclamar el cuerpo de su hijo, sin embargo, comenta que en cuanto llegó detectó las primeras irregularidades.

“Yo les dije quiero el cuerpo en el Gayosso ya, le querían hacer varias cosas y dije, ‘no, no, no’, a mí me vale’ y me lo entregaron luego luego. El chamaco llegó del hospital de traumatología, creo que lo entregaron a las nueve, ahí tengo el acta de defunción (…) ya el chamaco iba muerto porque lo dejaron morir y después de que lo matan, se tapa aquí el pobrecito, lo están abriendo como si estuvieran jugando, auxíliame, ¿no?” comentó el padre del entrañable “Benito Rivers”.

En otro momento de la entrevista, Octavio Augusto Pérez puso en tela de juicio la veracidad de la versión oficial presentada por las autoridades mexiquenses pues considera que un examen toxicológico no puede tener resultados en tan poco tiempo como lo hicieron en el caso de su hijo para completar la investigación en unas cuantas horas.

“¿Un examen toxicológico en dos o tres horas? Yo les quité el cuerpo de mi hijo a las cuatro-cinco de la mañana y en ese lapso no pueden hacer una investigación, no pueden hacer un peritaje, están mal, ahí se las apliqué, ¡qué pen… son!, ¿cómo la ven? Si quieren exhumar el cuerpo, no lo voy a permitir tuvieron la oportunidad y la cag*ron, ahora va la mía, (…) si hubiera sido algo grave no me lo entregan, fue asesinato y aquí voy a hacer las cosas a mi manera, no a la suya” sentenció el padre de Octavio Ocaña.



Papá de “Benito” denuncia torturas

En la parte final de la entrevista que el padre de Octavio Ocaña concedió para “Sale el Sol”, señaló que ya pudo ponerse en contacto con los hombres que acompañaban a su hijo, quienes, como señaló en otra entrevista, eran amigos suyos, y denunció que fueron víctimas de tortura por parte de las autoridades.

“Los torturaron hasta que quisieron, salieron ayer, uno de ellos se comunicó conmigo y me dijo ‘perdóname, amigo, pero me hicieron firmar esto y esto, me madrearon tres-cuatro días y me hicieron firmar esto’. ¿Qué él se disparó? Obviamente no se disparó, el arma fue una 9 mm. no se hagan pen… mi hijo portaba .380 porque es reglamentaria” señaló el padre del actor.

Por último, pidió a las autoridades que en caso de reabrir la carpeta de investigación deben apegarse a la ley y a la realidad para que lo dejen satisfecho pues pretende limpiar el nombre de su hijo ya que aseveró que “Benito” no era un borracho ni un drogadicto.

