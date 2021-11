Octavio Ocaña: Cómo será el homenaje al actor mexicano en "Vecinos"

Recientemente se ha generado polémica alrededor de la vida de Octavio Ocaña, quien falleció el pasado 29 de octubre de 2021 en Cuautitlán, Izcalli en el Estado de México, quien inició su carrera artística específicamente en el mundo de la actuación cuando era un niño quien logró cautivar con su carisma en la televisión mexicana.

El inicio de noviembre se ha visto marcado por la trágica muerte del joven actor Octavio Ocaña, quien a los 22 años perdiera la vida en circunstancias, que al ojo de la opinión pública aún no están del todo claras, ello a pesar de que las autoridades correspondientes han dictaminado que la muerte del pelirrojo que dio vida a "Benito" en la serie cómica "Vecinos", se debió a que perdió el control de su camioneta de la marca Jeep mientras venía siendo perseguido por policías municipales del municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México y accionó un arma que era de su propiedad, así que el disparo se lo habría hecho a sí mismo y derivado de ello falleció el 29 de octubre.

Es a través de redes sociales que las teorías no han dejado de aparecer, pero como es costumbre, están plagadas de elementos que no han sido del todo comprobados, por lo que no dejan de ser conspiraciones con información no verificada, ante tales circunstancias es necesario dar las claves corroboradas de algunas situaciones que desconciertan sobre el caso de Octavio Ocaña.

Será homenajeado en "Vecinos"

Sin embargo, sus compañeros de trabajo, tanto de la serie de “Vecinos” como diversas personalidades dentro del gremio artístico de la actuación en cine y televisión mexicana, se han pronunciado sobre el caso de su compañero Ocaña.

En este sentido, es importante mencionar que la serie mexicana de “Vecinos” fue creada en 2005 por el actor, productor y director Eugenio Derbez, la cual está basada en la serie española “Aquí no hay quien viva” de Alberto Caballero y Laura Caballero.

Fue así como recientemente, la actriz Mayrín Villanueva declaró a los medios de comunicación que los capítulos de las siguientes temporadas de “Vecinos”.

“El homenaje ya está y cada capítulo, cada grabación va a ser dedicada a él, por que es durísimo. No me quiero ni imaginar el dolor para su gente y pues a respetar lo que más podamos […] Va a ser doloroso y triste regresar a los foros y que no esté, pero vamos a tenerlo en el corazón”, dijo Villanueva.

FOTO: Especial

