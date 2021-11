Kim Kardashian estrena romance: ¿Quién es Pete Davison, el nuevo novio de la socialité?

En menos de una semana, la socialité y empresario Kim Kardashian ha sido vista en dos o tres ocasiones con el hombre que la habría hecho olvidar a Kanye West luego de su divorcio a inicios de este año. Mucho se rumoró en meses pasados que posiblemente sostenía una relación con Maluma, pero ambos lo desmintieron; sin embargo, lo que viene a continuación sí que es casi imposible de refutar.

El rumor de un nuevo romance de Kim con el actor y comediante Pete Davison cada vez es más fuerte. Las alarmas se encendieron desde que aparecieron juntos en un romántico sketch de Saturday Night Live interpretando a Jasmine y Aladdin, el cual sellaron con un beso que pareció muy real.

Apenas este fin de semana Kim Kardashian y Pete Davison fueron captados por los paparazzis tomados de la mano en el parque de diversiones Knott´s Berry Farm, en California, en lo que parecía ser una cita de parejas con su hermana mayor, Kourtney, y su prometido, el músico Travis Barker

.

Y apenas este jueves, el mundo despertó con la noticia de nuevamente se les vio juntos en el exclusivo club social Zero Bond, en la ciudad de Nueva York. Fuentes cercanas a ambas estrellas confirmaron al medio Page Six que, en efecto, cenaron juntos.

El primero en aparecer fue Pete, quien con un look casual y acompañado por sus amigos llegó al lugar; después hizo su entrada triunfal Kim Kardashian, que portaba lentes negros y un ceñido vestido de Balenciaga y a quien esperaban ansiosos los paparazzis con la ilusión de verla nuevamente junto al comediante.

¿Quién es el nuevo amor de Kim Kardashian?

Aunque todo el mundo lo ubica como "el ex de Ariana Grande", lo cierto es que el actor y productor de casi 28 años tiene ya algo de camino recorrido, principalmente en la comedia. Nació el 16 de noviembre de 1993 en Staten Island, Nueva York, y sufrió la pérdida de su padre -quien era bombero- en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas.

Desde los 17 años fue diagnosticado con la enfermedad de Crohn, caracterizada por fuertes dolores e inflamaciones en el tracto intestinal, por lo que constantemente recibe medicamento intravenoso y consume marihuana medicinal, hacia la cual ha desarrollado una fuerte adicción. Él mismo ha reconocido que necesita esta droga legal para poder salir al escenario.

Fuera de ello, Pete Davison ha participado en su propio roast de Comedy Central, pero también en el de Justin Bieber y Rober Lowe. También apareció en producciones de MTV como Failosophy y Guy Code. También tuvo una breve aparición en la serie Brooklyn Nine-Nine, y lo han invitado a importantes programas como Lip Sync Battle, Jimmy Kimmel Live!, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y Adam Devine's House Party. Asimismo, colaboró en un par de videos de su amigo Machine Gun Kelly, LOCO y Candy.

Pete Davison con Machine Gun Kelly. Foto: Especial

Mientras que en cine quizá uno de sus papelas más importantes fue este año como Blackguard, en The Suicide Squad, aunque también ha tenido destacadas actuaciones en The King of Staten Island, Trainwreck, What Men Want y The Angry Birds Movie 2.

Actualmente es una de las caras más jóvenes pero reconocidas en el programa Satuday Night Live, pues ya lleva siete años en el famoso show nocturno. En este programa destacan sus actuaciones en sketches con Dwayne "The Rock" Johnson, Machine Gun Kelly, Jason Bateman, Eminem y Kim Kardashian, siendo este último el punto en donde quizá nació el amor entre ambos.

SIGUE LEYENDO:

Kim Kardashian cumplió 41 años y esta es la cifra de su inmensa FORTUNA

Kim Kardashian se BURLA de su video sexual Y "ROSTIZA" a toda su familia