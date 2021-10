Por primera vez, Maluma habla sobre su relación con Kim Kardashian; esto dijo

Tras los rumores que surgieron sobre la relación que tiene el cantante colombiano Maluma con la empresaria estadounidense Kim Kardashian, por primera vez, el intérprete de “Felices los Cuatro” habló al respecto.

¿Qué relación tiene Maluma con Kim?

En una entrevista para L'Officiel Hommes, el colombiano de 27 años señaló que no sabe cómo fue que surgió ese rumor, pero aseguró que actualmente ambos son solamente amigos.

Asimismo, explicó que la conoció durante un desfile de ropa de Dior, donde además de Kim, también asistió su hermana Kourtney.

A su vez, recordó que de la nada la gente empezó a hablar de eso en redes sociales y mencionó que probablemente el rumor surgió a raíz de que en aquel entonces la empresaria se encontraba separándose de su expareja, el cantante y rapero Kanye West.

Por otro lado, Maluma aseguró que sí habla con ella, pero ambos solamente tienen una relación amistosa.

¿Qué dijo Kim al respecto?

Mientras tanto, la socialité aseguró tiempo atrás que ella y Maluma son cercanos, pero no se encuentran saliendo de manera romántica.

En una reunión que tuvo el elenco de “Keeping Up With The Kardashian” con Andy Cohen, la también modelo mencionó que el cantante de “Hawaí” es un “buen tipo” y reveló que las veces que lo ha visto han sido en Miami.

A su vez, la empresaria de 40 años dijo que no estaba saliendo con nadie tras la ruptura con su exesposo Kanye West, con quien estuvo casada por siete años y tuvo cuatro hijos.

¿Qué ha sido de Kanye West?

Por su parte, hace poco se dio a conocer que el rapero estadounidense engañó a la empresaria en varias ocasiones mientras estaban casados, esto según una declaración de una persona cercana a Kanye.

Además, el cantante ya se mudó de su lujosa mansión en Hidden Hills y recientemente compró un pequeño departamento nada más y nada menos que en Bélgica.

