Eduin Caz lanza su línea de ropa ahora de forma física; esta es la manera de adquirirla

Eduin Caz, vocalista de Grupo de Firme hizo un anuncio en sus redes sociales que llenó de emoción a sus fans, se trata del relanzamiento de su línea de ropa, pero ahora de forma física.

Los seguidores del músico podrán adquirir las prendas en las más de 15 sucursales que tiene Pavy Italy en todo el país. Con un video en sus historias de Instagram, Caz dio a conocer que ya están listas las playeras y camisolas en las distintas tiendas.

La colección que presenta un concepto italiano de elegancia y buen gusto, para gente que refleja su condición a través de su estilo primero se encontraba disponible únicamente en línea, al estar disponible fue tanto el éxito que tuvo que los seguidores del artista saturaron la página en el primer día.

“Pavy Italy by Eduin Caz” costa de 9 prendas para caballero, pero que también pueden ser utilizadas por mujeres, camisas y playeras están disponibles en tallas S, M, L, XL, 2XL y 3XL, todas fabricadas con altos estándares de calidad y ahora disponibles en línea y tiendas de diversos estados del país.

“Han pasado años desde que comencé en esta carrera y siempre busco la manera de sentirme más cerca de mi público, mi familia. Hoy junto con Pavi Italy lanzó una colección con estilo que me representa, como Eduin Caz cantante, pero más aún como su amigo, el de todos los días. No me queda más que decirles que siempre estaré agradecido con Dios y con ustedes, que sin ustedes este sueño no sería posible”, comparte Eduin Caz en la descripción de la colección.

¿Cuánto cuestan?

Las prendas van desde los $2 mil 990 pesos hasta los $mil 890 pesos , una de las peculiaridades de esta gama esque cada pieza cuenta con un nombre especial de las canciones de Grupo Firme como: “Pídeme”, “Hablando claro”, y “Ya supérame”.

Las sucursales

Baja California

Pavi Italy Macroplaza

Pavi Italy Plaza Rio

Pavi Italy Plaza Paseo 2000

Pavi Italy La Gran Via

Sonora

Pavi Italy San Luis Río Colorado

Pavi Italy Nogales Mall

Pavi Italy Obregon

Pavi Italy Galerias Mall

Pavi Italy Navojoa

Durango

Pavi Italy Plaza Paseo

Chihuahua

Pavi Italy Fashion Mall

Sinaloa

Pavi Italy Galerias Mazatlan

Jalisco

Pavi Italy Plaza Galerías

Pavi Italy La Gran Plaza

Guanajuato

Pavi Italy Leon Gto

