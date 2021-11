Daniela Magun confiesa que perdió su identidad al convertirse en mamá

Perder nuestra identidad es un proceso muy complicado, pues a raíz de un evento que marca nuestras vidas, podemos sentir que ya no somos nostros mismos y por ello creer que ya no podemos tomar nuestras propias decisiones pues ya son basadas en alguien o algo más.

Esto fue lo que Daniela Magun, exintegrante de Kabah y conductora del programa Netas Divinas sufrió en un momento de su día, pues dijo que en su primer embarazo sintió una pérdida de identidad tal que ya no se sentía como ella misma.

En el programa en que comparte créditos con Natalia Téllez, Paola Rojas y Consuelo Duval, Daniela indicó que en esa nueva etapa de su vida tendría que perderse ella misma por estar atendiendo y procurando a su hijo.

Me dio fuertísimo, después de que nació Liam yo lo vi y solo quería verlo que respirara y me dio una crisis de que toda mi vida iba a tener que verlo, fue una crisis de identidad porque dejé de ser yo misma

Acotó que le tomó un largo tiempo recuperarse a sí misma y recordar que pese que era madre, seguía siendo Daniela Magun, efecto que no le sucedió en su segundo embarazo.

Cuando eres mamá primeriza a todos nos va diferente, me perdí, perdí a Daniela y eso me causaba una ansiedad tremenda y me causo mucho tiempo, pero después de que nació Julián no lo sentí para nada, porque con Liam me di cuenta que era Daniela todavía.