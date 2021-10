Consuelo Duval abre su corazón y asegura que se autosabotea en el amor

La actriz y comediante mexicana Consuelo Duval confesó que en sus relaciones ella ha sido la causante de que estas terminen abruptamente o de mala manera.

Durante la presentación del libro “Las Trampas del Miedo”, escrito por Daniel Habif, en el programa de Netas Divinas, Duval reveló que ha hecho todo lo posible por arruinar sus relaciones.

Explicó que dentro del libro hay una parte llamada “La tiranía del autosabotaje”, que trata de como una persona hace todo lo que esté en su alcance para que le vaya mal.

“Por ejemplo, con un novio que me va a terminar y como no me está terminando pues hago todo para que me termine y me termina, ¡ves, te dije que me iba a terminar”, ejemplificó.

Ante esto, Habif le dijo que lo que pasaba es que a ella le gusta tener el control y le sugirió modificar su lenguaje para no estar siempre en el lado negativo.

Asimismo, dijo que lo que ha ella más le gustaría es no tener miedo.

Checa el video completo aquí.

alg

Sigue leyendo

Juego del Calamar: ¿Cuánto costó hacer el primer episodio de la exitosa serie de Netflix?

Natalia Jiménez disfraza a su hija de dinosaurio porque no quería ser princesa en Halloween | VIDEO

Eduin Caz: Así era la HUMILDE casa del cantante antes de ser famoso|VIDEO