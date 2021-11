Romina Poza supera la belleza de Mayrín Villanueva en topless: FOTO

Romina Poza es hija de Mayrín Villanueva y el actor Jorge Poza. Desde hace unos años incursionó en el modelaje y en sus redes sociales cada día suma más seguidores, quienes la admiran por su belleza y la comparan con su hermosa madre, pero en esta ocasión parece haber superado a la actriz con un elegante y atrevido look en topless.

Villanueva actualmente es pareja del actor Eduardo Santamarina, quien a su vez mantuvo una relación de varios años con Itatí Cantoral. Pero anterior a esta relación, la guapa actriz de "Vecinos" se casó con Poza, con quien tuvo dos hijos, Romina y Sebastián, quienes han ganado mucha fama en las redes sociales.

Mayrín lleva varios años trabajando protagonizando la serie de comedia "Vecinos", misma en la que participaba el actor Octavio Ocaña (Benito Rivers), quien falleció el pasado viernes, un suceso que ha llenado los titulares en los últimos días por las incógnitas que todavía encierra su trágica muerte.

Romina Poza presume elegante look topless

La hija de Mayrín tiene 21 años, y en su cuenta de Instagram deja ver una gran variedad de sesiones de fotos en las que ha participado para diversas marcas de ropa, principalmente. Pero también conquista con las imágenes en las que muestra parte de su vida, como sus viajes a la playa.

Romina presumió su belleza. Foto: Especial

Fue este martes cuando la joven compartió en sus redes sociales un par de fotografías en las que se le puede ver luciendo un saco negro, que llevó abierto y sin nada abajo, dejando claro que su imagen poco a poco va cambiando y se muestra más madura y sofisticada.

Su look en topless causó furor entre sus seguidores, quienes no dudaron en comentar su publicación, destacando entre los mensajes el de su madre, quien le escribió: "Te amo", algo que no es raro entre ellas, pues constantemente se comentan bellas palabras.

La joven lució un elegante look. Foto: Especial

Mayrín Villanueva seduce con sensuales fotos

Pero Villanueva, de 51 años, no se podía quedar atrás, y también a través de su cuenta de Instagram compartió una serie de imágenes en las que posó muy sensual y derrochando belleza, pues se dejó ver con sólo una bata blanca y luciendo un pronunciado escote.

Mayrín se luce en atrevida sesión. Foto: Especial

Mayrín, quien actualmente es protagonista de la telenovela "Si nos dejan", publicó las imágenes este martes y al poco tiempo ya había recibido miles de comentarios. Entre los mensajes que recibió están el de su hija y otros famosos, quienes reconocieron la belleza de la actriz.

Y es que nadie puede negar que Villanueva conquistó las redes sociales con sus imágenes, pues dejó ver un lado más sensual y atrevido al que tiene acostumbrados a sus millones de seguidores.

La actriz enamoró a sus fans en Instagram. Foto: Especial

