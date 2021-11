Octavio Ocaña: 10 situaciones desconcertantes de la muerte de Benito que no quedan claras a pesar del informe oficial

El inicio de noviembre se ha visto marcado por la trágica muerte del joven actor Octavio Ocaña, quien a los 22 años perdiera la vida en circunstancias, que al ojo de la opinión pública aún no están del todo claras, ello a pesar de que las autoridades correspondientes han dictaminado que la muerte del pelirrojo que dio vida a "Benito" en la serie cómica "Vecinos", se debió a que perdió el control de su camioneta de la marca Jeep mientras venía siendo perseguido por policías municipales del municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México y accionó un arma que era de su propiedad, así que el disparo se lo habría hecho a sí mismo y derivado de ello falleció el 29 de octubre.

Es a través de redes sociales que las teorías no han dejado de aparecer, pero como es costumbre, están plagadas de elementos que no han sido del todo comprobados, por lo que no dejan de ser conspiraciones con información no verificada, ante tales circunstancias es necesario dar las claves corroboradas de algunas situaciones que desconciertan sobre el caso de Octavio Ocaña.

10 situaciones que desconciertan de la muerte de "Benito"

La persecución y muerte del actor sucedieron el 29 de octubre, el caso se dio a conocer hasta la madrugada del 30, las primeras versiones que circularon era que el joven trataba de esquivar un asalto, sin embargo, posteriormente se comprobaría a través de videos de cámaras de vigilancia que era la policía municipal quienes lo perseguían. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó en el dictamen del caso que el disparo fue a corta distancia y se dio desde el interior de la camioneta Jeep. “Se desprende que ésta (la bala) fue disparada desde el interior del vehículo y por la persona que la portaba”, dice. En videos se ve al joven aún con vida mientras se hallaba ensangrentado, una de las más grandes críticas que se han hecho es que se ve a los oficiales dentro del vehículo manipulando el arma, a lo que la Fiscalía respondió con que los policías no hicieron más que seguir el protocolo para asegurar los elementos de la escena del crimen. Los acompañantes del occiso declararon que Octavio sacó el arma calibre .380 de la guantera. Octavio Pérez padre de Ocaña confirmó que su hijo portaba un arma de fuego, pero no titubeó en afirmar que esa no fue el arma que mató a su hijo, en entrevista el señor señaló directamente a la policía como los causantes de la muerte de su hijo. Destacó que la bala es de calibre 9mm, misma que sólo es permitida para elementos de seguridad y el Ejército. La Fiscalía señaló que en el vehículo se hallaron latas de cerveza y una botella de tequila vacías. Se destacó que se halló alcohol en el cuerpo de Ocaña, los niveles excedían el límite permitido para conducir, pues eran de 143/mg/dl, mientras lo permitido es 80mg/ml; así como tetrahidrocannabinol o THC, que es el principal componente psicoactivo del cannabis o marihuana, además la Fiscalía señala que el acompañante que viajaba en el asiento del copiloto confirmó que previo a los hechos habían estado consumiendo alcohol. Ante el Ministerio Público, los policías involucrados declararon que sí dispararon, al menos en una ocasión, a las llantas del vehículo que era conducido de forma errática, para detenerlo. En los peritajes quedó se indica que el disparo impactó en la salpicadera trasera de la camioneta. El padre continúo dando declaraciones y destacó que "se habían metido con la persona equivocada", "yo no soy cualquier persona... y lo van a pagar muy caro", dijo. Al hacer la resolución, las autoridades pusieron en libertad a los policías involucrados en el caso y a los dos testigos, pues no hallaron delito que perseguir.

Así, los restos de quien fuera "Benito" fueron velados en una funeraria de Tlalnepantla en el Estado de México y posteriormente trasladados a Tabasco, estado del que era originario.

