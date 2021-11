Octavio Ocaña: Así fue la última participación de 'Benito' en 'Vecinos'

El actor Octavio Ocaña será recordado por su participación en la serie Vecinos, en el que interpretó a “Benito Rivers”, quien era hijo de Frankie Rivers (César Bono) y Lorena Ruiz de Rivers (Ana Bertha Espín).

"Yo ya soy Benito, la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que me llamen por mi nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho Benito", mencionó Octavio en un entrevista para EFE, quien falleció el pasado viernes 29 de octubre.

El primer capítulo de la serie creada por Eugenio Derbez se emitió en julio del 2005. En total fueron 11 temporadas las que se grabaron y se televisaron un total de 213 capítulos, en los que el público vio la evolución de Octavio en la pantalla chica.

(Foto: Captura de pantalla)

Ya que las primeras tres temporada se grabaron prácticamente de manera continua, después pasaron casi 10 años para que se realizó la cuarta temporada.

En tanto la temporada número 11 se compuso de 14 capítulos y el primero se transmitió el 13 de junio y el último fue el 11 de julio. Da clic para ver la última participación de Octavio Ocaña.

Televisa recordó la última participación de Benito en “Vecinos”, en la que él da a conocer que daría el siguiente paso en su relación con Liz.

Octavio empezó a actuar a los 7 años, en Vecinos, y posteriormente participó en las películas “Amor letra por letra”, “El fantástico mundo de Juan Orol” y protagonizó la serie “Hermanos y Detectives”.

El joven actor dejó la actuación en el 2010 con el fin de enfocarse en sus estudios y regresó en el 2017, y lo cual le permitió estar en la cuarta temporada de la serie.

También fue parte de las telenovelas: “Lola, érase una vez”, “Te doy la vida”, “La mexicana y el güero”. En 2008 ganó el premio por mejor actuación infantil en la telenovela "Lola, érase una vez".

SEGUIR LEYENDO:

Octavio Ocaña imitó al Longe Moco y Eugenio Derbez lo lanzó a la fama: el origen de "Benito" de Vecinos

Ellas son las hermanas gemelas de Octavio Ocaña que también tienen trayectoria en la actuación: FOTOS

Octavio Ocaña: "Lo va a pagar muy caro", papá de 'Benito' amenaza a quien mató a su hijo