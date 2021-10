Octavio Ocaña imitó al Longe Moco y Eugenio Derbez lo lanzó a la fama: el origen de "Benito" de Vecinos

El actor mexicano Octavio Ocaña, falleció de forma trágica la tarde del viernes 19 de octubre, por lo que la noticia ha causado una gran conmoción entre el gremio artístico y en los seguidores de “Vecinos”, programa que lo lanzó a la fama por su emblemático personaje de “Benito Rivers” y es justo de ese papel del que hablaremos hoy y recordaremos cómo es que fue descubierto por Eugenio Derbez.

Durante una entrevista para la agencia de noticias Efe, el actor de 22 años señaló que “Benito Rivers” cambió totalmente su vida, incluso, señaló que casi nadie lo llama por su nombre real por lo que tuvo que acostumbrarse.

“Yo ya soy Benito, la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que me llamen por ni nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho Benito”, mencionó el actor, quien recordó que fue aprendiendo las técnicas de actuación sobre la marcha y gracias a sus compañeros de producción de la exitosa serie que se estrenó en 2005, cuando el actor tan solo tenía seis años.

“Cuando empecé a trabajar no sabía ni decir la ‘r’, me enseñaron a actuar todos los compañeros y ahora somos una familia”, señaló el actor que recordó que su primera aparición en la serie fue vestido de griego recitando las líneas de una obra de teatro en su personaje de Benito Rivers.

"Vecinos" fue testigo del crecimiento de Octavio Ocaña. Foto: Especial

Encuentro con Eugenio Derbez

Octavio Ocaña señaló que su oportunidad llegó cuando se cruzó con los productores de la serie, Elías Solorio y el actor Eugenio Derbez, que se encontraban en un set contiguo grabando, en aquellos años, la serie “La familia P.Luche” (2002).

“Me encontré a Eugenio y le dije: Tú eres el que sale como el Longe Moco, como fan y lo imité y le llamó la atención. Le dijo a mi papá que me llevara al ‘casting’, y yo dije que quería ganar dinero y actuar, me llevó y me quedé", mencionó hace unos meses el actor quien también recordó que César Bono fue parte fundamental para que obtuviera su papel de “Benito”.

“César Bono y Solorio me contaron que para la última prueba ya me habían elegido, pero audicioné con dos niños más. A César se le acababa de morir un amigo que se llamaba Octavio y él pidió que yo estuviera con él porque éramos narizones y le recordaba a su amigo”, recordó.

Bono se convertiría en su padre ficticio por varios años en el papel de Frankie Rivers, un actor frustrado que quiere que su hijo Benito tenga el éxito que él no tuvo, pero su hijo se rehúsa.

Con el paso del tiempo Octavio Ocaña creció frente a la pantalla y tal como en su personaje, “Benito” no quería ser actor y renunció a su personaje por lo que estuvo alejado de los medios durante varios años y se enfocó en sus estudios y en el fútbol, cabe mencionar que el actor de 22 años estaba a punto de casarse pues hace unos meses había anunciado en redes sociales su compromiso.

El actor tenía 22 años y estaba próximo a casarse. Foto: Especial

Con información de Efe

SIGUE LEYENDO:

Octavio Ocaña: este fue su último mensaje antes de morir

Muerte de Octavio Ocaña: En la serie VECINOS vaticinaron tragedia de Benito Rivers | VIDEO