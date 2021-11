Pura elegancia: el look de Adamari López que enamoró a todos

Adamari López realizó en su posteo de Instagram que causó los halagos por parte de sus fanáticos. Sin embargo, hace pocos días, se la vio junto a su ex pareja, Toni Costa, con quien lleva más de cinco meses separada.

La ex pareja Luis Fonsi y Costa estuvieron reunidos para la noche de Halloween y además deben verse de manera constante debido a que tienen que compartir la custodia de su pequeña hija Alaïa. Adamari y Toni, junto a su hija, mostraron un look bastante particular para la fecha que fue haberse disfrazado de ninjas.

La bella actriz Adamari López, a través de un video posteado en su Facebook dijo: Halloween para nosotros es una fecha muy especial y es un día para compartirla con nuestra hija, para que ella sea feliz”. La ex del bailarín Toni Costa, agregó que compartieron la celebración con otros chicos y recogiendo dulces.

La puertorriqueña de 50 años se separó del bailarín español, en marzo de 2021, luego de más de 10 años de relación. La hoy conductora en un canal de Televisa explicó los motivos de la separación. Si bien no dio detalles, Adamari confirmó que no estaban pasando por una buena situación y que no iba a soportar lo mismo.

Adamari López posando. Fuente: Instagram Adamari López

Hoy, ya lejos de su ex pareja, López vislumbra a todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram con sus posteos. En esta ocasión, el look fue muy elegante con un conjunto bastante colorido, lo que le valió de más de 20 likes en la foto. El posteo relataba: “Ombligo de semana lleno de energía. Tú como sientes hoy día?”. Entre los comentarios de sus fans, le recordaron su gran protagonismo en diversas telenovelas que fueron furor en toda Latinoamérica.