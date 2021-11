Angelical: Maribel Guardia se viste toda de blanco y desata furor en redes | FOTO

Maribel Guardia, actriz y cantante, compartió una foto de su outfit de este domingo, el cual destaca por ser un conjunto en color blanco, que se compone de un pantalón y blusa de encaje

“Todo en la vida es temporal, si las cosas van bien disfruta, y si las cosas van mal, no te preocupes, nada es para siempre”, escribió la también conductora, de 62 años.

Sus seguidores en Instagram comentaron sobre lo bella que luce la actriz originaria de San José, Costa Rica. Además, destacaron la elegancia del outfit que eligió. De acuerdo con la actriz pertenece a Amon Boutique.

Recientemente, Guardia compartió detalles de la decoración de su casa con motivo de la época navideña, con una serie de imágenes de su árbol de navidad, en el que destacan oso rojos de lentejuela, luces, letreros con la leyenda “Merry Chistmas” y bastones de caramelo.

El árbol navideño de la actriz incluye un elemento distinto, un adorno de Batman. En las fotos ella posa a lado de su nieto José Julián, ambos vestían con pijamas.

“Batman vino a mi árbol de navidad y así de contento se puso mi niño. Ustedes, ¿ya pusieron el árbol?”, compartió la guapa cantante.

Maribel se despide de su perrita Paris

La actriz compartió hace cuatro días que su perrita llamada París falleció. Fue en redes que compartió que su perrita dejó un gran vacío en su corazón y agradeció el amor que le brindó durante 14 años.

“Me quedo con tu mirada, con tus millones de movimiento de colita, por los ladridos de felicidad que me dabas cada vez que llegaba a la casa. Me queda de consuelo que el día que me muera estarás esperándome junto a Pariño, Siquesi, BanBan, Tina y Minina. Hasta entonces princesa”, mencionó Maribel Guardia.

