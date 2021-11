Ángela Aguilar está celosa de Belinda ¿por Christian Nodal?; Tiktoker lo confirmaría | VIDEO

Ángela Aguilar ha sido el foco de atención a muy temprana edad, cuando saltó a la fama en YouTube y mucho antes de llegar a la plataforma de videos, no solo por su talento vocal que posee, sino por las polémica que ha causado entorno a la industria de la música regional mexicana.

Y es que desde muy joven, la hija de Antonio Aguilar ha sorprendido a los mexicanos y gran parte de Estados Unidos, con su letras que suenan mucho a la escuela de los pioneros de este género, y que ha estado en el gusto del público desde hace muchos años.

Ángela Aguilar en los Premios de la Radio.

Cabe recordar que, desde su nombre comenzó a sonar en varias partes del territorio mexicano, empezaron a llover las críticas, puesto que la llamada "Princesa del Regional Mexicano", no es originaria del país donde nació este género, ya que Ángela es oriunda de Los Ángeles California, Estados Unidos.

Sin embargo, la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, se ha ganado su lugar en la música mexicana, gracias a que ha puesto en alto el nombre de México en todo el país, pese a que su vida a estado más del territorio norteamericano, que de la misma tierra donde nacieron sus famosos abuelos.

Ángela habría tenido conflictos con Nodal por Belinda. Foto: Especial

Tras su éxito "Dime como quieres" interpretado por Christian Nodal y Ángela Aguilar, se especuló en que la joven de 18 años sería pareja del el oriundo de Caborca, Chihuahua; sin embargo, esto no sucedió, puesto que Nodal fue llamado a ser juez en la edición de La Voz México, donde se enamoró de Belinda y su supuesto romance con la intérprete mexicoamericana no pudo concretarse.

Ante esto, la puerta para realizar más proyectos musicales entre los más jóvenes del regional mexicano quedó abierta y seguirían en contacto para afinar detalles y lanzar algún otro sencillo que siguiera impulsando su carrera.

No obstante, esto no continuaría puesto que los conflictos podrían haber comenzado sin dar "santo y seña" de que tenían problemas amistosos, debido a la estrella de pop, Belinda.

Y es que a través de su cuenta oficial de TikTok, el influencer Pablo Chagra reveló en uno de sus videos que, Ángela Aguilar dejó de seguir a Christian Nodal en Instagram.

Por si fuera poco, en una entrevista fue cuestionada sobre si la intérprete de "Ella qué te dio", -sencillo que acaba de lanzar con Jesse y Joy-, había sido invitada a la boda de Nodal y Belinda, a lo que ella respondió tajantemente;

"Mira, yo tengo show mañana, así que, aunque me hubieran invitado no hubiera ido, pero no sé nada al respecto", dijo Ángela a la prensa.