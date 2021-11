Majo Aguilar, ¿quiere destronar a Ángela Aguilar? Lanza canción y divide opiniones: VIDEO

Una vez más, Majo Aguilar se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de realizar el lanzamiento de su canción "Navidad, Feel The Magic", la cual promete ser un verdadero éxito en la reciente época de Fin de Año o al menos eso esperan sus miles de seguidores.

Durante los primeros minutos de este viernes 26 de noviembre, la integrante de la Dinastía Aguilar, una de las más importantes en el género regional mexicano, sorprendió a sus millones de fans al demostrar sus habilidades para interpretar una complicada canción ya que tiene partes en inglés y en español.

La Dinastía Aguilar roba reflectores

Como sabes, desde hace unos años, la prestigiosa familia que llegó a ser encabezada por Flor Silvestre y Antonio Aguilar ha robado reflectores debido al incuestionable talento que tienen sus representantes Pepe Aguilar, sus hijos y Majo Aguilar.

En este 2021, los máximos exponentes de la música mexicana han sido invitados estelares a distintas ceremonias de premiación pues sus más recientes lanzamientos musicales son de las canciones más escuchadas en las apps de música.

Majo Aguilar lanzó un nuevo sencillo. Foto: Instagram

Así suena la nueva canción de Majo Aguilar

Hace unas horas, ante sus millones de seguidores, Majo Aguilar compartió su emoción al subir el video de la canción "Navidad, Feel The Magic" en donde por primer vez demostró sus habilidades para mezclar los idiomas y cautivar los oídos de todos.

En el video vemos a la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar dejar más que claro que tiene una incuestionable voz y una belleza única; en gran parte de la grabación se encuentra decorando un árbol de Navidad.

En tan solo unas horas, el nuevo sencillo de Majo Aguilar acumula más de nueve mil reproducciones y un sin fin de comentarios, los cuales en su mayoría destacan lo bien que se escucha la canción y lo hermosa que luce ella.

Cabe recordar que, hace unos años, Ángela Aguilar también sorprendió a toda la industria con el lanzamiento de un álbum completamente dedicado a música navideña, lo que demuestra que es una de las fechas favoritas para la familia.

Majo Aguilar, ¿tiene competencia con Ángela Aguilar?

Uno de los aspectos que más ha generado especulaciones en la industria de la música mexicana es la presunta rivalidad que tiene Majo Aguilar con su prima Ángela Aguilar, pues ambas son grandes exponentes del género regional.

A pesar de los constantes rumores, la intérprete de "No voy a llorar" y "Me vale" ha dejado claro que no existe ninguna disputa pues ambas reconocen el talento y responsabilidad que representa formar parte de la Dinastía Aguilar.

Lejos de cualquier polémica, Majo Aguilar abrió su corazón al confesar que se encuentra estrenando galán ya que tiene un noviazgo con Gil Cerezo, famoso vocalista de la banda de rock "Kinky".

SIGUE LEYENDO

