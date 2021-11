5 actrices del cine de oro mexicano que perdieron a sus hijos

La muerte de un hijo es una de las experiencias más dolorosas y difíciles de superar para las personas, en especial, para una madre. Es un trauma que puede llevar un largo proceso de recuperación, hasta aprender a vivir con la ausencia de ese ser querido. En algunos casos se requiere de la asistencia de profesionales para asimilar la pérdida y superar algunos sentimiento de culpa o reproche que pueden surgir en el proceso de duelo.

Diversos actores de la época de oro del cine mexicano tuvieron la desgracia, precisamente, de pasar por una experiencia así. Aquí te compartimos quiénes son, de qué murieron sus hijos o hijas y cómo sobrellevaron la pérdida.

Martha Roth y la trágica muerte de sus dos hijos

La actriz mexicana de origen italiano, Martha Roth, fue reconocida con el premio Ariel por su actuación en la película "Una familia de tantas"; sin embargo, también participó en cintas como "El abandonado", "Una gringuita en México", "Nunca debieron amarse" y "Rostros olvidados". En estas que compartió créditos con grandes celebridades del momento Pedro Armendáriz, Antonio Badú, Víctor Manuel Mendoza y Libertad Lamarque y Ramón Gay, entre otros.

En los años setenta, su carrera como actriz se vio interrumpida al casarse con el compositor Rubén Fuentes, con quién tuvo dos hijos, Leonardo y Alejandro. Sin embargo, este matrimonio no prosperó y 10 años más tarde volvería a contraer nupcias con el productor de cine Fernando Pérez Gavilán.

La vida de esta bella actriz estuvo atravesada por dos grandes tragedias: la muerte de sus hijos. En 1984 falleció su hijo hijo Leonardo en un accidente automovilístico. Si bien esta experiencia la sumió en una gran tristeza, no dejó de lado su carrera como actriz. Desgraciadamente, años más tarde, perdería también a su hijo Alejandro. En una entrevista que concedió al periódico El Universal en 2006, Martha reveló que la muerte de sus hijos era uno de sus más grandes temores, pero al final le tocó vivirla, y fue un suceso muy doloroso.

Cabe destacar que tras la muerte de la actriz, a los 84 años, su esposo confesó en el programa Ventaneado que Roth nunca pudo reponerse realmente por la pérdida de sus hijos.

Silvia Pinal y la muerte de su hija Viridiana

Silvia Pinal es otra de las actrices más importantes de la época de oro del cine mexicano que enfrentó una gran tragedia familiar: el 25 de octubre de 1982, su hija Viridiana Alatriste, quien tan solo tenía 19 años, murió en un accidente automovilístico. De acuerdo con diversas fuentes perdió el control mientras conducía y cayó a un barranco de la Ciudad de México, tras salir de una fiesta realizada en el departamento de su entonces pareja, el actor Jaime Garza, con quien, según se rumoró, había discutido esa noche.

Viridiana siguió los pasos de su madre y su hermana mayor, Sylvia Pasquel, se dedicó a la actuación. Fue parte de unos los programas más famosos de los años ochenta, “¡Cachún-Cachún Ra ra!”, y de la telenovela “Mañana es primavera”, donde compartió créditos con su progenitora.

En diversas ocasiones, la actriz Silvia Pinal ha compartido la manera en que pudo sobreponerse al profundo dolor que le causó la muerte de su hija. "Qué te puedo decir, el dolor, la pena. Eso no tiene explicación (...) No es una cosa que olvides, jamás, siempre está contigo, siempre estás recordando y afortunadamente tengo recuerdos buenos", expresó la actriz en una entrevista con el programa Hoy.

De igual forma, Sylvia Pasque reveló en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que ella fue quien tuvo que acudir al lugar del accidente para reconocer el cuerpo de su hermana. Su muerte le provocó una gran depresión que tardó tiempo en superar.

Sara García también perdió a su única hija

Una de las actrices mexicanas más emblemáticas del cine mexicano fue, sin duda, Sara García, quien desafortunadamente también perdió a su única hija María Fernanda Ibáñez, de tan solo 20 años, el 17 de octubre de 1940, debido una fiebre tifoidea, la misma enfermedad que le arrebató años antes la vida a su madre, la señora Felipa Hidalgo Rodríguez.

La joven nació en Tepic, Nayarit, el 15 de enero de 1920, y pese a su corta vida, también tuvo la oportunidad de participar en películas como "No basta ser madre", "La madrina del Diablo" y "Dos cadetes". Tantos los restos de ella como los de su madre yacen en el Panteón Español ubicado en Ciudad de México.

Tras esta terrible experiencia, la abuelita de México, se divorció de su entonces esposo Fernando Ibáñez, y no se volvió a casar ni tampoco tuvo otros hijos. En cambio se enfocó en su carrera como actriz y obtuvo gran reconocimiento tras su participación en películas como "Los tres García" y "Vuelven los García", en 1946.

Durante la realización de estas cintas del director Ismael Rodríguez, Pedro Infante y Sara García forjarían un gran vínculo entre ellos, al grado de que veía al actor como un nieto, y él le llevó serenata cada 10 de mayo. La muerte del "Ídolo de México", ocurrida en abril de 1957, también le causó un gran dolor.

Cabe destacar que en los años setenta, García compartió créditos en varias películas con Vicente Fernández, tales como "Entre monjas anda el diablo","El hijo del pueblo", y "Como México no hay dos".

María Félix, una de las divas que perdió a su hijo

"La Doña" como se le conoce también a María Félix, fue otra de las grandes personalidades que experimentó la muerte de su único hijo Enrique Álvarez Félix la madrugada del 24 de mayo de 1996 debido a un paro cardiaco, a sus 62 años, cuando se encontraba en su departamento en Polanco. Curiosamente, su muerte se dio unos días después de que en su papel de Leonardo Garcés del Valle en la telenovela "Marisol" también muriera de manera trágica.

Tras el divorcio de sus padres Enrique Álvarez Alatorre y María Félix, la actriz lo raptó cuando tenía casi ocho años, desde esa edad y hasta los 18 años vivió en Canadá, donde experimentó una disciplina férrea. Posteriormente y pese a que estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también logró obtener un gran reconocimiento como actor de cine, televisión y teatro.

Se sabe que entre "María Bonita" y su hijo hubo algunas debido a la orientación sexual de él. Incluso en una ocasión en que se puso un vestido y un collar de su madre, fue severamente golpeado; sin embargo, también fue apoyado por "La Doña" en su carrera como actor. La protagonista de películas como Tizoc se enteró de la muerte de su hijo cuando se encontraba en París, por lo que el entierro fue dos días después de su muerte.

De acuerdo con Luis Martínez de Anda, uno de los trabajadores de servicio de María Félix, que quedó como el heredero de sus bienes, reveló en una entrevista para Ventaneando que tenía momentos de mucho dolor: "Había momentos en que ella estaba en su casa sola y se notaba ese dolor profundo. Alguna vez me lo contó así, porque le pregunté '¿doña cómo está usted, cómo se siente?', es un dolor que no se quita, pero hay que seguir viviendo". Agregó que la relación entre madre e hijo era muy amorosa, en la que había admiración y comunicación.

Así superó Elsa Aguirre la muerte de su hijo

Elsa Aguirre fue otras de las divas de la época de oro del cine nacional a quien le costó mucho trabajo superar la muerte de su único hijo Hugo Rodríguez Aguirre, quien a sus 30 años tuvo un accidente automovilístico. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante dijo que ella estuvo a su lado cuando murió y "le vi una cara, un estado de paz muy grande".

En otra entrevista con Atala Sarmiento para el programa "La historia detrás del mito", Aguirre, quien tuvo la fortuna de actuar al lado de Pedro Infante y Jorge Negrete, manifestó que su hijo era "verdaderamente increíble, bello, alto, precioso, era lo máximo para mí. Era lo más grande que podía existir sobre la tierra".

También lo describió como una persona muy creativa, ya que un camión lo convirtió en restaurante; sin embargo, también sufrió de envidias porque era talentoso para el futbol y con las mujeres. La muerte de su hijo significó uno de los momentos más fuertes de su vida y tuvo que pasar un tiempo para aceptar la pérdida. Su hermano Jesús Aguirre reveló que tras la muerte de su sobrino, su hermana pasó mucho tiempo callada y encerrada, sin ganas de que la visitaran, hasta que un día tomó fuerzas para retomar su vida.

Por su parte, la chihuahuense decidió refugiarse en el yoga y se acercó a la fraternidad universal, también conocida como la masonería, para su desarrollo espiritual. "Yo tengo que compartir donde esté, en donde me llamen, he ido a toda la República, he ido con señoras, en auditorios, universidades, centros penitenciarios, a donde yo vaya comparto experiencias", expresó.

