41 años sin Sara García: ¿por qué Pedro Infante se llevaba MAL con "la abuelita de México"?

Sara García Hidalgo es un nombre que ha quedado marcado en la historia del Cine de Oro mexicano. Bautizada como “la abuelita de México”, la actriz se ganó el amor del público con sus interpretaciones de mujeres de la tercera edad, a pesar de ser mucho más joven.

Sin embargo, entre las anécdotas de la Época de Oro destaca que esta famosa actriz no estuvo precisamente encariñada de Pedro Infante cuando lo conoció. El “Ídolo de Guamúchil” actuó junto a ella en películas como “El inocente”, “Tercera palabra”, “Los Tres García” y “vuelven los García”, donde el tiempo se volvió un detonante de conflicto entre ambos.

Sara García era conocida y reconocida por su puntualidad. Sus personajes ancianos requerían de un arduo y largo trabajo de maquillaje, pues en aquel entonces su cabello no era cano y las arrugas estaban significativamente lejos de aparecerle. Sin embargo, Pedro Infante, quien ya se consolidaba con el ícono más grande del Cine de Oro, solía ser impuntual.

El problema detonó durante las grabaciones de los hermanos García. “La abuelita de México” llegaba temprano para caracterizarse, mientras que Infante tardaba horas y horas en presentarse en los Estudios Tepeyac.

Sara García aguantó lo más que pudo, pero un día llegó a su límite, abandonó el foro y buscó encarecidamente a Infante para reprenderlo por su actitud:

“No se crea usted que ser estrella consiste en llegar tarde a los llamados. El ser estrella consiste en llegar a tiempo a su llamado, cumplir con su deber, dar todo lo que se tiene para halagar al público y salir triunfante hasta donde se pueda. ¡Eso es ser estrella! Pero no llegar tarde a los llamados”, recordó la actriz para Félix Sordo.

Sorprendido por el regaño, el histrión prometió no volver a llegar tarde al set. Tal cual sucedió. Ese día, Pedro Infante recibió a Sara García en el estudio, le abrió la puerta y hasta le dio la bienvenida.

Poco a poco, la amistad entre los actores comenzó a reforzarse. Sara García fue de las primeras en percatarse de que Pedro Infante tenía problemas para pasar de la radio al cine. En la misma entrevista recordó que durante una grabación le pidieron que subiera a buscar a su compañero porque nadie lograba hacerlo salir de su camerino.

Sin mucha esperanza de éxito, Sara García entró al camerino y, sorprendida, escuchó como el actor se sinceró con ella. “Yo soy mariachi, no soy actor”, le dijo. “Figúrese trabajar con usted, trabajar con el señor Oriñana, esas personas tan baqueteadas en esto. No, yo no. Yo soy mariachi”.

Tras la confesión, “la abuelita de México” se ofreció a ayudar al recién estrenado actor y se comprometió a estudiar con él, darle retroalimentación sobre sus escenas y consejos de interpretación. La amistad pronto floreció entre Sara García y Pedro Infante, quien cada 10 de mayo llegaba a su casa con un ramo de rosas y tocaba “Las Mañanitas” para su entrañable amiga.

