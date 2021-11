El Chavo del 8: Ellos fueron los novios de Florinda Meza antes de "Chespirito"

'El Chavo del 8' estuvo varios años al aire, por lo que se convirtió en la serie favorita del público mexicano y latinoamericano, pues la producción de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" fue tan exitosa que llegó a varias partes de América Latina. Debido a sus extensas temporadas, los protagonistas hicieron una gran amistad, y algunos casos se hicieron de novios.

Gracias a la convivencia constante, el creador de 'El Chapulín Colorado' y la actriz Florinda Meza, quien le dio vida a Doña Florinda, comenzaron una relación sentimental que duró hasta la muerte del comediante y guionista por un infarto agudo de miocardio ocurrido el 28 de noviembre de 2014.

La actriz, que también hizo el papel de "La Popis" en la serie, siempre se mostró muy enamorada de "Chespirito", sin embargo, antes de involucrarse sentimentalmente con el productor de Televisa, tuvo algunos novios dentro de la producción de 'El Chavo del 8'.

"Doña Florinda" fue novia de "Quico"

En 2016, Florinda Meza le dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en donde confirmó que había tenido un noviazgo con su compañero de escena Carlos Villagrán, mejor conocido por su personaje de "Quico", pero que también tuvo una relación con el director de cámaras y productor ejecutivo Enrique Segoviano.

En tanto, el actor, que cambió el nombre del personaje a Kiko, dijo durante una entrevista que Meza fue quien lo buscó primero y fue así que estuvieron juntos por una corta temporada. "A mí me dicen 'Tú anduviste con Doña Florinda', y yo dije 'No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó'. Es muy raro que te digan eso”, comentó para el canal chileno Radio Mitre.

Asimismo, reveló que tras terminar su relación sentimental, Florinda Meza hizo un escándalo, por lo que acudió a Roberto Gómez Bolaños para que lo ayudara ante la situación.

"Yo le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía. No debería decirlo por caballero pero pasó así. Termino con ella y hace un escándalo tremendo. Le dije a Chespirito. Me dice mira 'ahorita, vamos a grabar, mantente en tu posición' y cuando me dijo eso Roberto sentí que el aire era más puro", contó.

Florinda Meza y Carlos Villagrán fueron novios Foto: Especial

