“Chespirito” SÍ dio autorización a Carlos Villagrán para que realizara programa de Quico: él mismo aclaró que pasó

El Chavo del 8 es considerado uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión no solo en México sino también en Latinoamérica, debido a su alcance y proyección luego que se transmitiera durante la década de los 70 acaparando elevados niveles de rating y popularidad entre los espectadores.

Con el paso de las décadas, y ya sin la presencia física de algunos de los protagonistas de la famosa serie, se dio a conocer la noticia de que Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a Quico en El Chavo del 8, tenía planes para su personaje; tener un programa propio debido a la gran aceptación y popularidad que tenía Quico entre el público del programa.

Sin embargo, este proyecto nunca se concretó y entre los rumores que surgieron al respecto se encuentran una posible negativa de su creador, el comediante y actor Roberto Gómez Bolaños, a dar marcha al programa propuesto. Pero en realidad no ocurrió así, ya que Gómez Bolaños sí autorizó a Villagrán sacar adelante el proyecto y así lo declaró en una entrevista.

Gómez Bolaños le propuso una condición a Carlos Villagrán

Fue durante una entrevista con David Estrada, cuando el actor y comediante Roberto Gómez Bolaños confirmó que en algún momento Carlos Villagrán se acercó a él para proponerle un nuevo proyecto; quería su propio programa en el cual Quico sería el protagonista. Ante esta idea “Chespirito” decidió aceptar solo que con una condición, Gómez Bolaños quería que en los créditos de cada programa apareciera su nombre, en reconocimiento al creador del personaje: él mismo.

No obstante, Carlos Villagrán se negó ya que consideraba que el personaje de "Quico" era creación suya y no de “Chespirito”, por lo que esta negativa habría generado un rompimiento en la relación laboral que habían mantenido por muchos años, debido a que consideraba que Quico era su creación y no de Gómez Bolaños, situación que, se dice, representó el final del vínculo laboral entre ellos.

"Vino Carlos Villagrán y dice que quiere hacer un programa con Quico ¿Le das tu autorización? Y dije que sí", respondió "Chespirito"; la disyuntiva llegó cuando le preguntaron ¿cuánto dinero quería cobrar por los derechos del nombre? momento en que aseguró que nada, solo pidió que una leyenda apareciera en los créditos de cada programa, reveló Roberto Gómez Bolaños durante la entrevista que concedió.

Debido a que la propuesta no fue aceptada por Carlos Villagrán, el actor no pudo ver cumplido su sueño de tener su propio programa en Televisa, por lo que luego de abandonar el elenco de El Chavo del 8, Villagrán no pudo volver a usar el nombre Quico debido a que los derechos del personaje los tenía su creador, Gómez Bolaños.

Además de la suma que hipotéticamente cobraría por los derechos del personaje, a Roberto Gómez Bolaños también le preguntaron qué decía el mensaje que aparecerían en los programas que se transmitirían de concretarse el proyecto de Villagrán, "Chespirito" respondió: "Agradezco a Roberto Gómez Bolaños la autorización para usar el personaje de su creación".

