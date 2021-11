Gustavo Adolfo Infante arremete contra Nicolás Maduro tras presentación de Pablo Montero: "Es un dictador"

Pablo Montero se encuentra en medio de la polémica después de presentarse en un evento para celebrar los 59 años de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Ante esto, el cantante ha recibido comentarios negativos e incluso algunas de sus presentaciones en los Estados Unidos han sido canceladas.

Una de las personas que alzó la voz ante este evento fue el conductor Gustavo Adolfo Infante a través de su programa De Primera Mano y criticó la presentación de Montero. Al mismo tiempo, arremetió en contra del mandatario venezolano a quién señaló como un dictador

"Pablo Montero es un buen tipo, pero no puedes cometer este tipo de errores, no puedes irle a cantar a un dictador, un hombre que tiene sumergida en la pobreza, que tiene militarizado a un país, que los tiene muriéndose de hambre, que no hay comida, que salen huyendo los venezolanos a Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, a donde sea", expresó.

