"Era un vómito y asco de ser humano": Gustavo Adolfo Infante reventó a Maradona por supuesta violación

El fallecido Diego Armando Maradona sigue en el ojo del huracán, ya que en las últimas horas se ha dado a conocer que Mavys Álvarez, expareja del jugador, lo denunció por haberla presuntamente violado cuando ella tenía 16 años.

En entrevista con medios argentinos, la mujer de origen cubano que en la actualidad tiene 37 años declaró como testigo de una causa que se abrió en la Justicia argentina contra el entorno del Pelusa por presunta trata de personas. Los hechos que denuncia habrían ocurrido entre los años 2000 y 2004.

Ante esta situación, el conductor mexicano Gustavo Adolfo Infante decidió mostrar su postura y se le fue a la yugular al exjugador de Boca Juniors.

Su carrera en el futbol no se discute, pero fuera de la cancha siempre fue un vómito y asco de ser humano

Cómo fue la denuncia

La mujer dijo que había conocido a Diego a sus 16 años y en un momento "difícil de su vida". De acuerdo a su testimonio, cuando el astro residía en Cuba, personas de su entorno se le acercaron y le preguntaron "si quería ir a conocerlo".

Maradona habría iniciado una relación con ella, a pesar de que para ese entonces era menor de edad: "Me deslumbré, me conquistó con las flores y fuimos a pasear. Y después todo empezó a cambiar", dijo Álvarez.

Además, la mujer de actualmente 37 años acusó a Maradona de involucrarla en el mundo de las drogas.

"Dejas de vivir las cosas inocentes que le toca vivir a una niña de esa edad", manifestó.

Según su relato, en una oportunidad estaba en la casa de Maradona en Cuba, ambos en la habitación del '10', y del otro lado de la puerta estaba su madre. "Evidentemente, a Diego le generaba un morbo que mi mamá estuviera del otro lado. Yo quise abrirle y él no me dejaba. Me mandó a callar", aseguró.

