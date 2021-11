Edén Muñoz ya no se toma fotos con sus fans y esta es la razón ¿Se le subió la fama? | VIDEO

Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50 hizo un anuncio muy importante a través de sus redes sociales, el músico se sinceró con todos sus fans y dijo que por el momento ya no se tomará fotos con nadie.

La poderosa razón que tiene Edén para tomar está decisión, es su pequeño bebé Matías, pues debido a que hace algunas semanas estuvo en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte consecuencia de un daño en los pulmones, ahora cuidará cualquier detalle para no contraer algún virus que pueda llegar a enfermar a su hijo.

“Les digo lo de las fotos, no tomarnos fotos no es por mala onda, les digo que es porque tengo miedo de contagiarme de Covid y llevar el Covid para mi casa ahorita que mi niño está malo, ojala y me entiendan, ya el hecho de venir y trabajar de todo corazón se los digo estoy poniendo todo mi esfuerzo, pero si las fotos y el contacto por el susto que pasamos me da miedo”, dijo en sus cuentas oficiales.

Paloma Llanes, esposa de Edén Muñoz también ha compartido diversas historias en su cuenta de Instagram en donde se puede apreciar que dentro de la casa también utilizan cubre bocas y detalló que es con el mismo objetivo, no contagiar al recién nacido con algún virus que pueda empeorar su condición y hacerlo regresar al hospital como ya paso.

¿Qué tiene el hijo de Edén Muñoz?

El bebé fue diagnosticado con bronconeumonía e ingresado a terapia intensiva cuando cumplió 28 días de nacido, por lo que tuvo que pasar su primer mes en el hospital.

La desesperación de los padres llegó a redes sociales en donde pidieron a sus amigos y seguidores que se unieran en oración para pedir por la salud de Matías que afortunadamente ya se encuentra dado de alta y en casa.

