Matías, el bebé de Edén Muñoz ya está bien de salud y se confirma con este conmovedor mensaje

El mundo del regional mexicano se unió desde hace unas semanas cuando Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50 pidió una oración por su pequeño hijo que no estaba bien de salud y por eso necesitaba el apoyo de amigos y fans.

Ahora los padres del pequeño Matías han dado a conocer que el bebé de poco más de un mes, por fin mejoró y será dado de alta, Paloma Llanes, esposa del músico compartió unas bellas palabras en sus redes sociales.

“Mañana nos vamos a casa. Y ustedes no entienden mi felicidad! Matías, hijo, hubiera dado lo que sea por ser yo y no tú. Tu papá y yo hemos pasado los días más lentos y la hora de visita más rápida de nuestras vidas. La tristeza me invadió desde el primer instante, se me corrieron las lágrimas y no cesaban aún y cuando los pronósticos ya eran favorables. Simplemente no te quería ahí dentro, ni aunque ya estuvieras bien”, escribió la exreina de belleza.

En la carta que dedicó a su hijo dijo que fue duro verlo y dejarlo en el hospital. “Te confieso , no podía hacer otra cosa más que echarme la culpa en todo, eres totalmente dependiente de mí y no me di cuenta en qué punto llegamos aquí . Fue tan duro salir del hospital sin ti el primer día y cada día, con la incertidumbre de todo. Ahí confirmé algo que siempre he tenido claro; Hay cosas que no se pueden comprar con nada”.

@palomallanesg

Para finalizar el emotivo mensaje agradeció a todo el personal médico que estuvo al frente de los cuidados de su hijo: “Los médicos y las enfermeras te llamaron Mati, hicieron todo lo que estaba en sus manos, te trataron con tanto amor y cuidado todo el tiempo. Entendí que son unos ángeles en la tierra. Me has dado una gran lección hijo, había muchas cosas que necesitaba aprender. Gracias Mi bebe, por aferrarte así a la vida, fuiste tan valiente y fuerte. Nunca esperes menos de mi. Hoy más que nunca le agradezco a Dios el tenerte, Matías: mi regalo de Dios”.

Además Edén Muñoz grabó y publicó un video en su cuenta de Instagram en donde explicó como es el actual estado de salud del bebé que ingresó por un cuadro de bronconeumonía.

“Justo acabo de salir de grabar en el estudio con Yuridia, las voces del disco y llegó la buena noticia que ya todos estábamos esperado, ya Matías mañana nos lo dan de alta, su tomografía limpia, sigue teniendo los pulmoncitos inflamados y alguna complicación muy leve, pero ya estamos del otro lado, y lo que ya les he dicho siempre, quiero aprovechar para agradecer a todos”, puntualizó el intérprete de “A la antigüita”.

