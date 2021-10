"Se aferra a la vida": Edén Muñoz de Calibre 50 se quiebra por la salud de su hijo recién nacido

Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50, anunció ayer que su su pequeño hijo, Matías, quien tiene unas cuantas semanas de nacido, tenía problemas de salud, pero afortunadamente para el intérprete de "A la antigüita", "Si te pudiera mentir" y "Siempre te voy a querer" su bebé “se aferra a la vida”, y aunque sigue grave, está estable, según la última publicación que hizo en Instagram, para informar a sus seguidores.

“Me encantaría poder decirles esto en algún video pero, me traiciona la sensibilidad. Me quiebro fácilmente y me resulta imposible, así que escribo. Días difíciles, angustia y todo lo que se puedan imaginar. El diagnóstico de Matías es grave, pero bendito dios, dentro de ese contexto está estable. La evolución es lenta pero favorable”, escribió.

Agregó que su hijo conoció el mundo hace apenas 20 días y que “se aferra con todas sus fuerzas a la vida”, ya que “pide enérgicamente comida cada 3 horas, la sonda le ayuda a no agitarse y que su saturación siga controlada”, detalló. Para ayudarlo con su difícil lucha, Edén mencionó que él y su esposa, Paloma Llanes, le han dado mucho amor a Matías.

El pequeño Matías lucha por su vida. Foto: Instagram.

“Nuestro corazón está lleno de gratitud por las muestras de cariño y apoyo, y aunque no lo crean el también. Gracias a todos de todo corazón, gracias por tomarse el tiempo”, mencionó el cantante.

¿Qué tiene el hijo de Eden Muñoz de Calibre 50?

El pequeño Matías está en cuidados intensivos, pero no dio más detalles del por qué su pequeño está hospitalizado, pero más tarde Paloma detalló que el bebé tiene bronconeumonía. La pareja tiene un primogénito, Emilio, de 2 años.

Famosos como Pepe Aguilar, Sandra Echeverría y 'Poncho' Lizárraga, entre otros, le han expresado su solidaridad ante los difíciles momentos por los que él y su familia atraviesan: "Orando mucho, Dios está con tu bebé y con ustedes y ¡ya pronto estarán juntos!", le escribió Clarissa Molina, junto a muestras de cariño que también llegaron por parte de Carlos Calderón, Jerry Bazua y Joss Favela.

