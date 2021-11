Grupo Firme: Así se conocieron Eduin Caz y “El Yaki” ¡Ahora son compadres! | VIDEO

Grupo Firme se encuentra en la cima, el éxito que actualmente presumen es fruto de mucho esfuerzo previo, de años de tocar puertas y crear vínculos con importantes figuras de la industria regional mexicana.

Uno de los artistas que influyó en la carrera de Grupo Firme es Luis Alfonso Partida, mejor conocido como “El Yaki”, quien fue vocalista de Banda el Recodo de Don Cruz Lizárraga por el periodo de 2008 hasta 2011 y a quien los músicos tijuanenses admiraban.

En una entrevista para un podcast de YouTube con Ernesto Barajas, Eduin Caz contó como fue el acercamiento con “El Yaki”, quien recientemente se convirtió en su compadre, el músico dijo que cuando se reencontró con el Grupo Firme ya tenía algunos éxitos en plataformas digitales, pero su colaboración también fue aceptada por los fans de ambos artistas.

“Cuando me lo tomé ya traía yo varias canciones, ‘El dinero ni nada’, ‘Juro por Dios’, ‘El amor no fue pa’ mi’, ‘Pídeme’, ya estaban esas rolitas underground, ya eran cuatro canciones que tenían arriba de 50 millones, entonces cuando me lo topé, me acuerdo que lo llevó Chacharas, en paz descanse, se lo llevó al malecón, ahí lo conocí”, describió.

Pero ahí no quedó la plática entre Eduin Caz y “El Yaki”, pues el intérprete de “Ya supérame” le recordó un momento especial que ya habían vivido en el pasado y cuando Luis Alfonso formaba parte de El Recodo.

“Tú hace ocho años tocaste con El Recodo, aquí y aquí y cantaste y le enseñé el video en donde salimos cantando”, después se pusieron de acuerdo para grabar varios duetos que son: “Cada vez te extraño más” y “Porque te quiero”.

Ya son compadres

A raíz de su trabajo juntos, Eduin y “El Yaki” se hicieron buenos amigos, tanto así que el pasado 12 de octubre tal y como alguna vez lo prometieron se convirtieron en compadres, ya que Luis Alfonso bautizó a la pequeña Geraldine, hija del vocalista de Grupo Firme y Daisy Anahy.

