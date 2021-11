Eduin Caz gastó 57 mil dólares en un sólo día; aquí la anécdota | VIDEO

Grupo Firme se ha convertido en la banda de música regional mexicana más famosa del momento, sus ingresos son millonarios y cada vez se les puede ver a los integrantes disfrutando de sus ganancias y riqueza.

Tal es el caso de Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme no escatima en gastos cuando se trata de atender bien, tratar como reyes a su familia y que nunca les falte nada.

Es por eso que el músico no dudo en gastar 57 mil dólares en un solo día, esto con el objetivo se trasladar a su familia en su avión privado, después que una aerolínea comercial no le permitiera en ingreso a su pequeña hija Geraldine.

En una conversación con Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño quien tiene un canal de YouTube en el que invita a algunas celebridades de la industria grupera, Eduin Caz describió el amargo momento que vivió su familia y que fue lo que tuvo que hacer.

“No me dejaron cruzar a mi hija (a Estados Unidos) volando, no sé por qué, mi niña trae su acta americana, su pasaporte mexicano, no la dejaron subir, entonces les dije (a su familia) ‘regrésense’ yo porque a los muchachos del grupo no los quiero bajar del avión”, comentó.

Después explicó que su familia pretendía volar aparte, para no incomodar a los integrantes de Grupo Firme que tenían que llegar a un compromiso en Estados Unidos.

“Mi familia comprende ese rollo, se regresaron a Tijuana y de Tijuana cruce yo con la niña, el avión mío lo tuve que mandar directamente a Guadalajara para que los trajera porque no había vuelos, en esa vueltecita me gasté 57 mil dólares, no más por el chistecito de Volaris”, confesó el intérprete de “Ya supérame”.

Ese día a través de sus historias de Instagram, Eduin hizo público el mal momento que había pasado, también expresó que su familia no tenía por qué pasar ese tipo de inconvenientes y es por es que decidió gastar todo ese dinero.

