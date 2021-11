Así fue la aparición del "Doctor Simi" en el Corona Capital 2021; nadie lo podía creer | VIDEO

Este fin de semana, el Corona Capital 2021 marcó el regreso de los eventos masivos musicales en la Ciudad de México. La onceava edición, realizada en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, fue un sube y baja de emociones.

Y es que si algo dio de qué hablar fueron las cancelaciones. Primero, St. Vincent, pues un miembro de su producción dio positivo a Covid-19. Después, The Kooks, ya que su vocalista (Luke Pritchard) se convirtió en papá. Por último, Disclosure, debido a que a uno de los integrantes (Guy Lawrance) le dio una infección estomacal.

Foto: Corona Capital

A pesar de ello se vivieron momentos memorables. Por ejemplo, el sábado 20 de noviembre, la presentación de proyectos jóvenes como boy pablo y Dayglow, la querida LP (Laura Pergolizzi) y por supuesto, el show de luces y psicodelia de Tame Impala.

El domingo 21 de noviembre, twenty one pilots, dúo integrado por Tyler Joseph y Josh Dun, hizo saltar a todos los presentes con temas como "Heathens" y "Car Radio". Sin embargo, ese mismo día, el público fue testigo de la aparición del famoso "Doctor Simi". Esto fue lo que pasó.

Dr. Simi en el Corona Capital 2021

No es osado decir que no hay persona en nuestro país que no conozca al icónico personaje que se ha convertido en un sello distintivo de una importante farmacéutica nacional. En algunos puntos de la República Mexicana es muy común encontrar a una persona con una botarga del Dr. Simi, bailando y saludando.

Este fin de semana, durante la presentación de la cantante noruega Aurora Aksnes, mejor conocida como AURORA, el Doctor Simi tuvo una participación que no pasó desapercibida por los internautas, quienes calificaron el momento como un "crossover que no sabía que necesitaba".

El curioso momento ocurrió después de que la artista, quien comenzó su carrera en 2012, interpretara la canción "Murder Song", que se desprende de su primer álbum de estudio: All My Demons Greeting Me as a Friend (2016). Al terminar el tema, un fanático le lanzó un peluche del Dr. Simi a la compositora.

AURORA, sin pensarlo dos veces, se agachó a recogerlo y su reacción enterneció a los internautas, pues la cantante sonrió al verlo y lo abrazó con mucha emoción.

"El mejor momento del Corona Capital"; "México es bastante surreal"; "Un momento clave en la historia de México" y "Nada más mexicano que un Dr. Simi, bien hecho" fueron sólo algunas reacciones de los usuarios en redes sociales.

