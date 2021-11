"Luis Miguel es un cobarde y mentiroso" Matías Mccluskey explota y asegura que retrataron mal a su padre en la bioserie

Luego de que fuera revelada la tercera y última temporada de la serie que retrata la vida de Luis Miguel, uno de los cantantes más exitosos de hablahispana, quien además se ha consolidado como un ícono en México, pues a pesar de no haber nacido en tierra Azteca, Luis Miguel es nacionalizado mexicano.

Bajo este panorama, resulta fácil comprender que el fenómeno Luis Miguel genere todo tipo de controversias, y una de las más recientes involucra a Matías McCluskey, hijo de Alex McCluskey, quien fuera representante de Luis Miguel por varios años.

Las controversias entorno al exmanager de Luis Miguel han vuelto a estallar, esto luego de que Matías explotó en contra del cantante debido a la forma en que retrataron a su padre en la serie biográfica del “Sol de México”.

Matías Mccluskey explota contra Luis Miguel

Fue durante una entrevista para el programa Ventaneando, Matías explotó contra el intérprete nacionalizado mexicano, asegurando que ese proyecto ensució la memoria de su papá.

“Es un hijo de pu%&, el poner a mi padre como un extorsionador, es un cobarde, es un desgraciado […] ya habría deshonrado a mi padre diciendo que […] mi papá trabajó a espaldas tuyas con Laura Pausini, y nunca la conoció en su vida, jamás hubiese jugado de la forma en que vos lo dejaste, entonces realmente te traes algo personal con mi padre y no puedo creer que no lo hayas dejado descansar en paz”, aseguró molesto en entrevista con Pati Chapoy.

Reta a Luis Miguel a que dé la cara

Luego de dejarse ver molesto debido a que asegura que "El Sol" está manchando la memoria de su padre fallecido, Matías retó a Luis Miguel a que se vean, pues aseguró que es un cobarde y que en el pasado se encontraron casualmente en un hotel, pero que el intérprete de "La incondicional" huyó.

“Da la cara, define dónde y cuándo nos encontramos, vos sos un tipo contra cobarde, todo lo que estás haciendo, quedarte como víctima, como estúpido, como el idiota que sos, todo esto te lo digo, no tengo ningún problema en decírtelo, se terminó, la educación mía se terminó”, dijo mientras afirmaba que le indignaba mucho que el cantante se esconda.

En suma, el hijo de Alex aseguró que en breve contará todo lo que sabe de Luis Miguel, y para dar un adelanto de las cosas ocultas que conoce sobre la vida de Luis Miguel, Matías contó que "El Sol" era un adicto que no se daba cuenta que le robaban por estar hundido en alcohol y drogas.

“Fue un infierno, los últimos 4 años fue un infierno, lo que tendría que haber dicho que me callé la boca, te lo voy a decir ahora: hijo tú eres un adicto de mier%&, cocainómano. Se drogaba sí, puntual estabas tan drogado que no te dabas cuenta que te estaba entrando gente por todos lados a robarte, y encima pones el nombre de Patricio no sé qué mier%&, en la telenovela y es Mauricio Barboa, y ese tal Mauricio que se yo, con acento español, es Alejandro Asensi, ¿por qué no los nombras?”.

En suma, el hijo del exmanager de Luismi aseguró que procederá legalmente contra el artista de 51 años, y para finalizar, en un enlace directo con el programa, Matías confesó que está planeando lanzar un canal de YouTube donde relatará todas las historias secretas que conoce del cantante que asegura ahora mancha la memoria de un hombre muerto: su padre.

