Efeméride: David Schwimmer cumple 55 años, ¿cuántos hijos tiene el famoso actor de "Friends"?

David Lawrence Schwimmer o simplemente David Schwimmer, nació un día como hoy, pero de 1966 en Queens, Nueva York, Estados Unidos y para celebrar el cumpleaños número 55 del afamado actor mundialmente conocido por la serie cómica “Friends”, en esta ocasión recordaremos algunos datos que posiblemente no sabías de su carrera y te diremos cuántos hijos es que tiene en realidad.

Como se mencionó antes, David Schwimmer nació en Nueva York, sin embargo, a los dos años su familia se mudó a Los Ángeles, California, donde pasó gran parte de su infancia y adolescencia, desde muy pequeño mostró interés por las artes escénicas pues participó en diversas obras escolares, una vez que pudo elegir una carrera decidió estudiar teatro y lenguaje, luego de graduarse de la universidad tuvo que enfrentar tiempos difíciles pues no podía encontrar trabajo como actor.

A inicios de la década de 1990, su carrera empezaría a tomar impulso pues comenzó a participar con pequeños papeles en diferentes programas y series de televisión y fue en el año de 1994 cuando recibiría la oportunidad de encarnar el personaje de Ross Geller en la serie cómica “Friends” con la cual, su fama alcanzó un nivel internacional.

David Schwimmer cuenta con una carrera de más de tres décadas. Foto: Especial

Tras el arrollador éxito de “Friends”, David Schwimmer comenzó a participar en producciones más grandes y fue en el año de 1996 cuando obtuvo su primer protagonista en la pantalla grande al hacer el papel de “Tom Thompson” en la película “The Pallbearer”.

David Schwimmer fue uno de los actores que estuvo presentes en todas y cada una de las temporadas de “Friends” y cuando la exitosa serie terminó, muchos pensaron que su carrera estaría acabada, sin embargo, logró mantenerse dentro del mundo artístico gracias a que incursionó como actor de doblaje y como actor de teatro, además, también comenzó una carrera como director de cine y productor de teatro por lo que comenzó a crear y dirigir sus propias creaciones y por si fuera poco también siguió apareciendo en otras series de televisión ya sea como invitado o como actor permanente.

Como se mencionó antes, “Friends” es su trabajo más conocido, sin embargo, también participó en “Web Therapy”, “The People v. O. J. Simpson: American Crime Story”, “Feed the Beast”, “Will & Grace” e “Intelligence”, además, también estuvo presente en “Friends: :The Reunion”, serie lanzada hace unos meses. En cuanto a sus películas más recordadas, algunas de ellas son “The PallBearer”, “Kissing a fool”, “Six days seven nights”, “Madagascar” (Voz de Melman) y “The laundromat”, en las que ha sido director es “Run fatboy run” y “Trust”.

Así luce actualmente David Schwimmer. Foto: IG: _schwim_

¿Cuántos hijos tiene David Schwimmer y quiénes han sido sus parejas?

A lo largo de su vida, David Schwimmer ha tenido una gran cantidad de parejas sentimentales, entre ellas la abogada Sara Trimble, la cantante australiana, Natalie Imbruglia, también figuran en la lista las actrices Mili Avital, Carla Alapont y Emmanuelle Perret, fue en 2007 cuando conoció a la fotógrafa británica Zoe Buckman, con quien luego de cuatro años de relación, la pareja tuvo a su única hija, Cleo Schwimmer, quien actualmente está por cumplir sus primeros 11 años de vida. David Schwimmer se divorció de Zoe Buckman en 2017 y tras el estreno de "Friends: The Reunion" se comenzó a especular que había iniciado un romance con Jennifer Aniston, sin embargo, hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado el noviazgo.

Cleo Schwimmer es la única hija del actor: Foto: Especial

