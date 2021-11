Actriz del Cine de Oro tenía la cintura más pequeña que María Félix y FOTOS lo comprueban

Una de las grandes figuras del Cine de Oro es la actriz María Félix, quien no sólo fue reconocida por su talento, también es considerada una de las más bellas de la época, quien lucía una figura esbelta y acinturada, pero no fue la única actriz que impactó con su silueta, pues esta joven tenía la cintura más pequeña que "La Doña" y hay fotos que lo comprueban.

Maty Huitrón, nombre artístico de Martina Güitrón Porto, nació en la Ciudad de México el 30 de enero de 1936. Debutó en el teatro con la obra "Yo Colón", protagonizada por Mario Moreno "Cantinflas", y con la cual se inauguró el Teatro Insurgentes el 30 de abril de 1953.

Aunque no tuvo el mejor comienzo, pues la obra fue muy criticada, ese mismo año Maty se convirtió en un ícono de la Ciudad de México y el extranjero por unas fotografías, que a la fecha han causado impacto, las cuales fueron tomadas en la calle Madero, por el fotoperiodista Nacho López.

Debutó en el teatro con la obra "Yo Colón", protagonizada por "Cantinflas". Foto: Especial

Actuó en filmes como "Mi papá tuvo la culpa", "Orquídeas para mi esposa", "Mariquita de mi corazón" y "El casto Susano. Tuvo una larga carrera como actriz, triunfando también en televisión con telenovelas como "El privilegio de amar" y "Amor Real", ambas producidas por su hija Carla Estrada.

Las fotos de Maty Huitrón que causaron revuelo

Además de las decenas de películas que realizó en el cine mexicano, Maty Huitrón es reconocida por sus participaciones en telenovelas, una de ellas “Lazos de amor”, donde compartió créditos con Lucero, pero sin duda la actriz sigue siendo muy recordada por sus fotos en Madero.

La fotografía se titula "Cuando una mujer guapa parte plaza en Madero" y la modelo de la controvertida sesión fue la actriz, que durante muchos años fue presidenta de la Casa del Actor. Se dieron a conocer otras cinco fotos en momentos similares y con ella portando el mismo atuendo, pero la revista Siempre eligió publicar una que ha pasado a la historia.

Las fotos fueron tomadas en la calle Madero, por el fotoperiodista Nacho López. Foto: Especial

La imagen fue inmortalizada en el libro “A ustedes les consta”, de Carlos Monsiváis. El célebre la definió como aquella que capta a una Ciudad de México “fantasmal, gris, brillante, regocijada y regocijante, célebre en su anonimato, dividible en barrios y en calles, parrandera, libidinosa, chambeadora, bravera, holgazana, ritual, anárquica”.

Huitrón relató en alguna entrevista que Nacho López se ubicó en lugares estratégicos y la siguió a pie para captar las reacciones y miradas lascivas de los hombres. Recordó que el fotoperiodista le pidió que caminara, sabiendo que ella sería foco de las miradas.

Huitrón relató en alguna entrevista que Nacho López se ubicó en lugares estratégicos y la siguió a pie. Foto: Especial

Maty confirmó que los hombres le dijeron una gran cantidad de cosas que no se han mencionado, pero después reconoció que el artista de la lente la había inmortalizado sin quitarse prenda ni maquillarse en exceso. “Él sólo me dijo que quería hacer un reportaje sobre una actriz y nunca pensé que esto me llevaría a ser conocida en todo el mundo”, relató Huitrón.

La actriz del Cine de Oro falleció el 14 de enero de 2019, estuvo internada en un hospital por una insuficiencia respiratoria que estaba padeciendo hace muchos años, esto a raíz de un enfisema pulmonar.

