¡Machos! Conductores de Hoy aseguran que "mujer al volante es peligro constante" y lo celebran cantando

Este jueves 18 de noviembre, una nueva sección se estrenó en el programa Hoy el cual se llama “machometro” en donde los conductores hombres de la emisión matutina se pusieron al descubierto y fueron duramente criticados por su compañera Andrea Legarreta y por el público.

Y es que esta nueva dinámica, consistió en que Andrea Legarreta les decía una serie de afirmaciones machistas y ellos debían decir si estaban o no de acuerdo, y al finalizar según sus respuestas el “machometro” se elevaría y revelaría que nivel de macho son.

Andrea Legarreta no apoya a sus compañeros

Fueron varias las preguntas que Legarreta les hizo como él si es que lavaban platos en la casa o no, ante esta no hubo tanta controversia pues Paul aseguró que él no lavaba platos por que a él le gustaba cocinar por lo que se ponía de acuerdo con su pareja para que él hiciera la comida y ella los lavara.

Sin embargo, la polémica llegó cuando Legarreta cuestionó a sus compañero si es que ellos estaban de acuerdo en que las mujeres no debían salir con muchos hombres para no ser mal vistas, ante esto todos aseguraron que las mujeres no pueden salir con varios hombres, sin embargo, luego se arrepintieron.

Y es que los conductores se justificaron al decir que se habían equivocado pues ellos creen que con amigos si pueden salir pero en cuestión de pareja no es bien visto para una dama salir con varios hombres.

Foto: Captura de pantalla

Pero no todo acabó ahí, al finalizar Andrea Legarreta cuestionó a sus amigos si es que en alguna ocasión han dicho la frase “tenías que ser mujer” cuando una dama va conduciendo un automóvil delante de ellos, ante esto todos afirmaron que lo han dicho por lo que la esposa de Erik Rubin los tacho de machistas y estaba muy sorprendida de las respuestas de sus compañeros a quienes.

Sin embargo, la polémica no terminó en esa respuesta sino que Arath de la Torre dijo la frase: “mujer al volante, peligro constante” y enseguida como si fuera club de Tobi los hombres se reunieron y comenzaron a saltar y a festejar su resultado del “machometro”.

En redes sociales los acaban

Como era de esperarse en redes sociales no tardaron los comentarios no solamente en contra de los conductores sino del programa en general en donde los tachan de machistas.

Y es que varios usuarios de Twitter describen como “increíble” la actitud de Paul Stanley, Raúl Araiza y Arath de la Torre quienes se mostraron orgullosos y hasta celebraron ser unos machistas.

Foto: Captura de pantalla Twitter

