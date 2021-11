Conductor "despedido" de HOY revela quién anunció su salida: ¿Andrea Legarreta o Carmen Armendáriz?

A lo largo de la historia del Programa Hoy han pasado una gran cantidad de personalidades importantes del mundo del espectáculo como: Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Yanet García, Ernesto la Guardia, por mencionar algunos. En esta ocasión contaremos cómo fue que corrieron a uno querido conductor de la televisión mexicana.

Patricio Cabezut contó la historia de su llegada y despido de el matutino de Televisa, mismo que fue de un día para otro para que darle la oportunidad a un actor que creía que se iba a convertir en un gran conductor.

En la entrevista para TV Notas, el conductor de 55 años reveló que su incorporación al programa llegó gracias a una invitación de Reynaldo López, quien le dijo que iba a conducir junto a Anaís Salazar y posteriormente con Ernesto Laguardia y Andrea Legarreta.

Su despido

La realidad es que no salió bien del programa, ya que la encargada de dejarlo fuera del proyecto fue Carmen Armendáriz, quien de un día para otro le avisó que ya no formaba parte de los talentos que todas las mañanas buscaban informar y entretener a la gente. El motivo del despido fue la contratación de Jorge Poza.

“La señora Carmen Armendáriz me despidió, de un día para otro, pero antes de eso le habló al actor Jorge Poza a quien creyó que podría convertir en un gran conductor y me pidió que yo lo coucheara, que le diera tips y herramientas, mientras Ernesto Laguardia terminaba su proyecto de telenovela, y a los seis meses me dijo que Ernesto regresaba y que se quedaría con Jorge y no conmigo, eso fue un jueves, me dijo: ‘Patricio, mañana te despides del programa’, fue muy crudo y difícil de asimilar”, contó el conductor.

Patricio aseguró que es de los momentos más complicados de su carrera, uno de los más dramático que ha vivido, ya que fue poco humano. Por suerte para él lo buscaron las personas que había despedido Carmen y al poco tiempo ya estaba en el Canal 4 en un programa que se llamaba “Al Mediodía” donde estuvo “un año muy feliz”.

