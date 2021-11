Adamari López: Así fue la vez que se “ENAMORÓ” de Gabriel Soto

Fue en el año 2001 cuando se estrenó la telenovela “Amigas y rivales”, misma que estuvo bajo la producción de Emilio Larosa y la cual fue protagonizada por Ludwika Paleta, Angelica Vale, Michelle Vieth, Arath de la Torre, Johnny Lozada, Rodrigo Vidal, Gabriel Soto y Adamari López.

Y justamente los dos últimos famosos durante la trama formaron pareja, por cierto, una muy especial y sin duda la más querida por los seguidores de la telenovela juvenil de esos años.

Y es que los personajes de Adamari López y Gabriel Soto eran como polos opuestos pero que al final del día terminaron enamorándose, aquí te contamos un poquito más de esta pareja dispareja de telenovela.

Cabe aclarar que el romance solo se dio en la trama y no en la vida real pues fuera de los sets de grabación Adamari y Gabriel son grandes amigos hasta la fecha y recuerdan con gran cariño a “Ofelia” y a “Ulises, el feo”.

El amor de “Ulises” y “Ofelia”

El personaje interpretado por Adamari López era “Ofelia” una chica de altos recursos económicos y la mejor amiga de “Jimena de la O” personaje interpretado por Ludwika Paleta, ambas mujeres disfrutaban de su sexualidad y su juventud, sin embargo, su amistad enfrentó una dura prueba.

Y es que debido a la vida irresponsable que llevaba, Ofelia (Adamari López) no se cuidó al tener relaciones sexuales con varios hombres y resultó positiva al VIH, por lo que todos los hombres y mujeres de su escuela comenzaron a discriminarla, menos uno, Ulises, el feo.

Ulises (Gabriel Soto), un chico de buena posición económica pero físicamente nada agraciado y además muy torpe, nunca tuvo suerte con las chicas, pero poco a poco se fue acercando a Ofelia y ambos se conocieron desde otra perspectiva.

Debido a que Ulises fue el único que no se alejó de Ofelia, ella lo ayudó a deshacerse de su ropa anticuada, también del acné de su rostro y hasta de sus movimientos torpes, fue así que Ulises ya no era “el feo” de la prepa y todas las mujeres ahora quería una cita con él pero él ya no tenía ojos más que para Ofelia.

Fue entonces que Ulises y Ofelia se casaron y así como ella lo ayudó con su aspecto físico, él apoyó a su gran amor con esta entonces nueva enfermedad de transmisión sexual y juntos pudieron salir adelante.

