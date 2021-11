¡Se les acabó su gordito! Jorge Salinas revela sus planes para lucir una mejor figura

Jorge Salinas dio a conocer que tras haber terminado su participación en la telenovela S.O.S. me estoy enamorando, iniciará una estricta dieta para bajar esos kilos de más.

El actor mexicano fue captado en los primeros meses de este año por los paparazzi sosteniéndose de un bastón e incluso con una andadera, por lo que ofreció detalles de su estado de salud y reveló que uno de sus objetivos es bajar de peso.

“Tengo un tema ahí, en la espalda lumbar, pero no es nada grave, o sea, si hay algunos temas de recomendaciones de cirugía y no. Médicos cirujanos me dicen ‘es tiempo ya’, hay otros que me dicen ‘espérate un poco’, pero lo que hay que hacer primero es estar en paz”, explicó el artista durante su encuentro con la prensa en el final de las grabaciones del melodrama antes mencionado.