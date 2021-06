Andrea Noli no necesita de Jorge Salinas para mantener a su hija: “Para eso tiene mucha madre”, afirma

Luego de visitar las instalaciones de Televisa, la guapa actriz Andrea Noli, fue abordada por varios reporteros quienes le preguntaron sobre su hija Valentina, fruto de su relación con Jorge Salinas.

La principal duda planteada por los reporteros que abordaron a la actriz versó en torno a si el actor ha estado presente en la vida de Valentina, que ahora es toda una adolescente de 14 años, a lo que Noli respondió que a su hija no le hacía falta padre pues “para eso tiene mucha madre”.

Agregó que para su hija “él no existe, es así como “no tengo” y ya está”, comentó, además de que sobre el tema no hablan mucho, pues la menor tiene claro cuál es su situación respecto a su padre “entonces así se mantiene tranquila”, confesó la actriz.

Pese a ser fruto de su amor, Jorge Salinas nunca ha reconocido a Valentina como su hija. FOTO: ESPECIAL

Jorge nunca ha ayudado con su manutención

La actriz de 48 años también negó que en algún momento de los 14 años de vida de su hija, Jorge Salinas le ayudará en la manutención de Valentina, pues señaló que “él jamás ha sido parte'' y agregó que tampoco lo necesita, pues su hija “tiene mucha madre”.

Durante mi embarazo, fue un golpe muy duro para mi mediáticamente hablando y no me gusta eso, de hecho, quedé como bastante cascada y la verdad es que no me interesa, si hiciera algo lo habría hecho de manera aparte y lo hubiera logrado, pero no, asumí que mi hija siempre va a ser sola y así lo he hecho y así seguiré”, confesó.

Finalmente, Andrea señaló que Valentina tiene ganas de seguir sus pasos en la actuación, por lo que no descarta dejarla incursionar pronto en el medio artístico.

