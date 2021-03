¡Se ve hermosa! Hija de Andrea Noli lista para debutar como modelo en Europa: FOTOS

Poseedora de una belleza sin igual, Valentina Noli, la guapa y talentosa hija de la actriz Andrea Noli, está a punto de cumplir uno de sus más grandes sueños luego de que ya está lista para hacer su debut como modelo internacional en Europa.

Según Alex Kaffie, periodista de espectáculos, la sensual adolescente ya ha firmado un contrato con una prestigiosa agencia y que incluso ya contaría con varias ofertas para modelar en Europa.

En ese sentido el comunicador destacó que Andrea Noli no cabe de la alegría y orgullo que siente por su “retoño”, pues está muy feliz por el gran paso que ha dado su hija, además de que ha celebrado el hecho de que a tan temprana edad ya tenga proposiciones de trabajo fuera del país, pues no ha pasado ni un mes desde que firmó contrato con la agencia de modelos Look y ya tiene ofertas.

Siguiendo los pasos de su madre

Curiosamente con esta incursión en el mundo de la moda y el modelaje, Valentina Noli, estará siguiendo los pasos de su talentosa madre, pues cabe recordar que Andrea inició su carrera en las pasarelas, antes de dedicarse a la actuación.

Pocos la recuerdan pero Andrea Noli fue modelo de comerciales, pasarela y portadas de revista, por lo que sin duda la emoción y alegría que siente por su hija es enorme, más aún por el hecho de que ha sido ella quien la ha sacado adelante como madre soltera.

Cabe señalar que Valentina Noli, es producto de la relación entre su madre y el actor Jorge Salinas, sin embargo, este nunca la ha reconocido como su hija.

Andrea Noli se siente orgullosa del éxito de su hija a tan corta edad. FOTO: ESPECIAL

SSB