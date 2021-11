BTS viaja a Los Ángeles para el concierto 'Permission To Dance On Stage' y derrocha estilo en el aeropuerto

BTS ya está viajando a Los Ángeles, California, para presentar a finales del mes su concierto 'Permission To Dance On Stage LA', en donde se reencontrará con el ARMY tras más de un año de no ofrecer conciertos presenciales. Los integrantes fueron captados en el aeropuerto de Corea del Sur y sorprendieron con al derrochar estilo.

La banda de k-pop regresa a los escenarios después de cancelar de forma definitiva su gira mundial "Map of the soul", la cual estaba pospuesta desde principios del 2020, año en el que se desató la pandemia por Covid-19. Aunque los artistas hicieron algunas presentaciones en línea, esta será la primera vez que tendrán público después de una larga temporada.

Los integrantes de Bangtan han dado a conocer su emoción por volver a ver a algunos de sus seguidores e interactuar con ellos en uno de sus shows en vivo, sobre todo después de que se agotaran todas las entradas. Sin embargo, consientes de que no todos podrán asistir, trasmitirán uno de los conciertos de Los Ángeles.

BTS no pierde el estilo en el aeropuerto

La madrugada de este miércoles 17 de noviembre, BTS se hizo tendencia en Twitter debido a que sus fans les están deseando un buen viaje por medio de la frase "HAVE A SAFE FLIGHT BTS". Medios surcoreanos captaron a los integrantes durante su estancia en el Aeropuerto Internacional de Incheon, en Corea del Sur.

Los cantantes derrocharon estilo y mostraron los mejores looks para la temporada otoño invierno. Abrigos, chamarras y gorras, fueron los elementos con los que decidieron viajar los integrantes de la agrupación, quienes tardarán alrededor de 13 horas para llegar a territorio estadounidense.

SIGUE LEYENDO: